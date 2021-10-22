Голливудский актер Алек Болдуин застрелил женщину-оператора во время съемок фильма «Ржавчина», сообщило РИА Новости.

«Офис шерифа подтверждает, что выстрел из оружия для реквизита был совершен Алеком Болдуином», — сказано в заявлении шерифа округа Санта-Фе.

Инцидент произошел на съемках фильма «Ржавчина», Алек Болдуин — продюсер и исполнитель главной роли.

Реквизитный пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, но в обойме оказались боевые, говорится в сообщении. В какой-то момент актер несколько раз выстрелил из него и попал в двух человек. Режиссер Джоэл Соуса ранен в ключицу, сейчас он находится в критическом состоянии. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили по воздуху в больницу города Альбукерке, но спасти женщину не удалось.

Обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что обвинения пока не выдвинуты.

Галине Хатчинс было 42 года. Как сообщается на ее личном сайте, она — уроженка Украины, выросла в Советском Союзе. Закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и Blindfire (2020).