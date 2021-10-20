Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ страны с Праздником узбекского языка, который отмечается 21 октября.

«Этот праздник, широко отмечаемый в нашей стране в последние годы, наполнен особой радостью и духом уважения национальных ценностей. В такой знаменательный день мы ещё глубже осознаём роль и значение родного языка в истории, судьбе и сегодняшней жизни нашего народа, а также стоящие перед нами актуальные задачи по его развитию», — говорится в поздравлении.

Отметив, что благодаря практической работе в языковой сфере узбекский язык «приобретает ещё более важное значение в нашей жизни, занимает достойное место не только в стране, но и на мировой арене», президент отметил, что впереди стоят «важные и ответственные задачи по дальнейшему развитию узбекского языка, ещё большему повышению его роли и авторитета как государственного языка».

«Сегодня у проживающих в нашей стране представителей разных наций, иностранных граждан возрастает интерес к изучению узбекского языка, поэтому надо активизировать работу по выпуску для них специальных учебников, словарей и пособий, видео- и аудиоматериалов», — подчеркнул глава государства.

«Необходимо мобилизовать все усилия для повышения интереса к узбекскому языку у всех граждан нашей Родины и в этих целях широко использовать разные виды стимулирования. В частности, достойной оценки заслуживает непростой труд учёных — языковедов и составителей словарей, поэтов и писателей, внёсших вклад в развитие этой сферы. Следует разработать и реализовать программу по изданию на основе государственного заказа и доведению до широкой общественности их научных исследований, учебников, пособий, книг и монографий», — сказал он.

Важнейшими задачами Шавкат Мирзиёев также назвал «скорейшее создание Национального корпуса узбекского языка, включающего всю информацию о государственном языке, популяризацию родного языка в глобальной сети интернет и обеспечение его прочного места в информационном пространстве, активизацию разработки приложений на узбекском языке к программным продуктам».

Он сообщил, что в ближайших планах — создание Международного института Алишера Навои, основная задача которого будет заключаться в широкой популяризации за рубежом узбекского языка, культуры и национальных традиций, а также укреплении гуманитарных связей.

Президент также отметил, что сегодня в стране действуют 150 национальных культурных центров, средства массовой информации, наряду с узбекским языком, выходят на каракалпакском, русском, казахском, кыргызском, таджикском и туркменском языках, учебно-воспитательный процесс в школах организован на семи языках.

«Нужно подчеркнуть, что всё это является уникальным явлением в мировой практике. Кроме того, одним из значимых преобразований в сфере стало увеличение в стране количества образовательных учреждений, специализирующихся на обучении иностранным языкам и ведущих учебные занятия на иностранных языках», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Сегодня наша масштабная работа по построению Нового Узбекистана вступает в решающий этап. На этом пути родной язык как символ национального самосознания и гордости, безусловно, служит для нас источником огромной силы и вдохновения», — говорится в поздравлении.