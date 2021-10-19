Кандидат в президенты от партии УзЛиДеП и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев во вторник на встрече с избирателями в Ташкенте высказался о пандемии коронавируса и в очередной раз остановился на ситуации в Афганистане.

Он заявил, что мировая экономика никогда не сталкивалась с такой серьёзной проблемой, в частности, из-за болезни в трудном положении оказались даже самые сильные страны. «Даже в такой ситуации мы добились сохранения и роста нашей экономики», — сказал президент.

«Конечно, все мы устали от требований пандемии. Во время пандемии многие страны стали эгоистами. Это тоже можно понять, ситуация тяжёлая. Я тоже в первую очередь должен думать о мире в нашей стране, благополучии своего народа», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«Вы видите наши отношения с соседями. Это правда, что за короткий пятилетний период мы добились больших успехов. Афганская проблема заставляет нас серьёзно задуматься. Самая большая проблема — чтобы Афганистан пережил эту зиму без потерь, не столкнувшись с голодом, без войн. Считаю, пришедшие к власти новые силы также думают о своём народе», — сказал глава государства.

В сентябре, выступая на саммите ШОС, Шавкат Мирзиёев призывал организацию к диалогу с новой властью в Афганистане. «К власти [в Афганистане] пришли новые силы. Это свершившийся факт. Нужно согласованно развивать диалог с новыми властями страны», — сказал тогда президент. Он также предлагал разморозить афганские активы в зарубежных банках.