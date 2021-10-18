Президент Шавкат Мирзиёев 14 октября подписал закон о поправках в законы о политических партиях и о статусе депутата и сенатора.

Согласно изменения, из закона «О политических партиях» исключается статья 14−2 (представитель депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан).

Закон «О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан» дополняется статьей 9−4 (помощник депутата).

Депутат для поддержания связи с выдвинувшей его политической партией, и эффективной организации работы в своем избирательном округе вправе иметь помощника.

Помощником депутата может быть гражданин Узбекистана, достигший 18 лет. Исключения:

близкое родство (родители, братья, сестры, дети, супруги, а также родители, братья и сестры супругов) с соответствующим депутатом;

признание его в установленном законом порядке недееспособным;

наличие непогашенной или неснятой судимости за совершенное тяжкое или особо тяжкое преступление.

Помощнику депутата выдается служебное удостоверение Законодательной палатой.

Помощник депутата:

содействует в установлении эффективной связи депутата с политической партией, выдвинувшей его кандидатом в депутаты, ее территориальным отделением и избирателями в соответствующем избирательном округе;

регистрирует поступившие на имя депутата обращения в избирательном округе и информирует об этом депутата;

оказывает содействие в организации приема депутатом физических лиц и представителей юридических лиц, а также организации встреч депутата с избирателями;

по поручению депутата организует работу, связанную с осуществлением его полномочий на территории избирательного округа;

информирует избирателей округа о деятельности депутата;

принимает участие в подготовке обращений, запросов депутата и рассмотрении депутатом обращений, полученных им в избирательном округе, изучает содержащиеся в обращениях вопросы;

выполняет иные поручения депутата по осуществлению его полномочий.

Политическая партия выделяет помощнику депутата помещение в своём территориальном отделении.

Его принимают на работу по представлению депутата. Помощник депутата работает на основании срочного трудового, договора, заключаемого на период полномочий депутата. Срочный трудовой договор заключается между помощником депутата и соответствующим руководителем политической партии.

Срочный трудовой договор с помощником депутата может быть прекращен в случае досрочного прекращения полномочий депутата, а также наличия оснований, предусмотренных трудовым законодательством.

Оплата труда, а также гарантийные и компенсационные выплаты осуществляются за счёт средств политической партии в рамках трудового законодательства.

Депутаты, помимо деятельности, связанной с законотворчеством, ответственны за выявление проблем и поиск оперативных решений, а также постоянный диалог с избирателями в своем округе. Однако депутаты не всегда могут в полной мере выполнять эту задачу, отмечалось во время обсуждения законопроекта в августе. Ожидается, что помощники помогут улучшить контакты между депутатом и избирателями.

Инициатива о введении института помощника с целью повышение эффективности работы депутатов и ускорения решения проблем населения была предложена фракцией Демократической партии «Миллий тикланиш» в январе 2020 года.

Законодательная палата Олий Мажлиса состоит из 150 депутатов.

Почему исполнительная власть более активна в законотворческой деятельности

Министр юстиции Русланбек Давлетов в апрельском интервью проекту «Экономика Хошимова» отвечал на вопросы касательно законотворческой деятельности депутатов и инициативности в этом вопрос исполнительной власти. По его словам, во многих странах исполнительная власть более активна в вопросе создания законов, поскольку «управляет этой сферой, хорошо понимает процессы и знает проблемы».

«Не нужно воспринимать инициативность исполнительной власти [в законотворчестве] как негативный элемент. Парламент может рассмотреть законопроект в первом, втором и третьем чтении. Во многих странах так. Потому что ресурсы у исполнительной власти: она создаёт законопроект, привлекает экспертов, работает с иностранными специалистами, иностранными организациями, изучает мировой опыт, проводит диалог с народом, выставляет [документ] на общественное обсуждение», — отметил он.

Глава Минюста заявил, что проекты документов формируются с учётом различных мнений и проходят через системы, которые направлены на предотвращение разработки документов, нацеленных на интересы узкого круга лиц.

«Депутаты в этом вопросе сталкиваются с трудностями, потому что у них нет таких ресурсов. У них не всегда бывает анализ сферы. Например, хватит ли возможностей у депутатов внести изменения в Уголовный кодекс? Они всё же далеки от практики, поскольку они не вправе вмешиваться в деятельность судебной власти. Поэтому законодательная инициатива предоставлена Верховному суду, генеральному прокурору. Это нормальная ситуация», — заявил он.

Русланбек Давлетов отметил, что в последнее время депутаты принимают 10−15% всех законов.

«Да, это небольшие законы, но это хорошая тенденция. Раньше этого почти не было. Только подумайте, депутат один — у него даже нет помощника, нет человека, который проведёт анализ, изучит мировой опыт, знает иностранные языки. Вот сейчас появился Институт проблем законодательства и парламентских исследований, который оказывает большую помощь депутатам, дорабатывает их инициативы», — сказал министр.

Глава Минюста признал, что в США у конгрессменов больше возможностей для законотворческой деятельности с учётом их возможностей и ресурсов.

«У одного конгрессмена есть ресурсы, которые могут сравниваться с ресурсами одного нашего министерства. У одного федерального судьи есть шесть помощников. А у нас даже у судьи Верховного суда нет помощника… Если сейчас нанять нашему депутатов пять сильных помощников, один из которых юрист, другой экономист и так далее, вы увидите, как они станут сильнее», — отметил он.

Русланбек Давлетов считает, что не важно, кто именно разрабатывает проекты законов, поскольку всё зависит от системы принятия решений.