В Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана обсуждается проект закона о введении института помощника депутата. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты, помимо деятельности, связанной с законотворчеством, ответственны за выявление проблем и поиск оперативных решений, а также постоянный диалог с избирателями в своем округе. Однако депутаты не всегда могут в полной мере выполнять эту задачу, говорится в сообщении.

Инициатива о введении института помощника с целью повышение эффективности работы депутатов и ускорения решения проблем населения была предложена фракцией Демократической партии «Миллий тикланиш» в январе 2020 года. Законопроект предполагает внесение поправок в законы о политических партиях и о статусе депутата и сенатора. В нём определяются требования, обязанности, вопросы трудоустройства и оплаты труда помощника депутата.

Ожидается, что помощник депутата будет действовать на постоянной основе в избирательном округе, он не должен быть близким родственником и не быть ранее осуждённым. Оплата его труда будет производиться из средств партии.

Помощник будет информировать избирателей о деятельности депутата, а также депутата — о происходящем в избирательном округе, обращениях граждан, решениях местной исполнительной власти.

Законодательная палата Олий Мажлиса состоит из 150 депутатов.