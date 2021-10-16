Принято постановление Кабинета министров «О мерах по широкому внедрению современных информационных технологий в деятельность органов внутренних дел» (ПКМ-645).

Согласно документу, с 1 марта 2021 года следующие услуги будут оказываться только через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ):

приглашение в Узбекистан иностранного гражданина;

получение документов и справок для подтверждения гражданства Узбекистана за рубежом;

получение справки о судимости (не судимости);

проверка наличия запрета у автотранспортного средства;

определение времени встречи лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказания и адресных колониях, с их родными.

Постановлением вводится новый порядок, согласно которому инспекторы дорожно-патрульной службы не будут спрашивать с водителей права нового образца, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), доверенность на управление автомобилем и страховой полис при наличии ID-карты.

Для этого до 1 февраля 2022 все сведения о страховых договорах должны быть внесены в единую информационную систему.

Выдача идентификационных карт, которые постепенно должны заменить внутренние паспорта, была начата с 4 января текущего года. В феврале ID-карты разрешили использовать в банках в качестве документа, удостоверяющего личность.

Ранее мы писали, что с 1 сентября водителям разрешили управлять автомобилем без доверенности, талона техосмотра и разрешения на тонировку. Эти документы проверяются онлайн.