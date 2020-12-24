Выдача идентификационных карт (ID-карт), которые впоследствии заменят собой внутренний паспорт гражданина Узбекистана, начнется по всей стране с 4 января, первого рабочего дня 2021 года, сообщил «Газете.uz» начальник Управления миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента полковник Улугбек Мирзакамбаров.

Для получения не потребуется никаких специальных документов, нужны только паспорт, заявление и оплата государственной пошлины — 89% базовой расчетной величины (198470 сумов). По словам Улугбека Мирзакамбарова, ID-карту будут выдавать в течение одного рабочего дня.

В случае изменения регистрации по месту жительства карту менять не придется.

«С 1 сентября в Ташкенте и Ташкентской области начался процесс цифровизации системы прописки, — сказал глава управления. — С 1 января этот процесс должен вступить в силу, в Ташкенте он уже применяется. Прописка будет меняться только в системе. На самой карте адрес не будет прописывать».

Ранее «Газета.uz» писала о новых ID-картах подробно. В частности, срок действия карты для новорожденного ребенка до одного года — 2 года, для детей в возрасте от 1 года до 16 лет — сроком на 5 лет, а с 16 лет карта выдается на 10 лет (для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Узбекистана и лиц без гражданства с 16 лет до 60 лет — сроком на 5 лет).

До 31 декабря 2022 года ID-карты будут выдаваться добровольно лицам, достигшим 16-летнего возраста, а также при утере паспорта, желании заменить имя, отчество, фамилию, национальность и по другим основаниям. С 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года обмен биометрических паспортов на ID-карты станет обязательным по мере окончания срока их действия.

Идентификационная карта будет содержать биографические данные владельца, цифровую фотографию, отпечатки пальцев (по достижению 16-летнего возраста), сертификат ключа электронной цифровой подписи (по достижению 16-летнего возраста). Данные о национальности владельца будут вноситься в чип идентификационной карты без указания на бланке ID-карты.