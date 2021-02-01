Клиентам коммерческих банков разрешено использовать идентификационную карту (ID-карту) в качестве документа, удостоверяющего личность, при пользовании банковскими услугами. Соответствующее постановление правления Центрального банка Узбекистана 26 января зарегистрировало Министерство юстиции.

Изменения, внесённые в общей сложности в 7 нормативно-правовых актов ЦБ, послужат «предотвращению недоразумений между банком и клиентом, связанные с предоставлением документа, удостоверяющего личность», говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Выдача ID-карт, заменяющих национальный паспорт, началась с 4 января.

В ноябре прошлого года ЦБ разрешил идентифицировать физических лиц по водительскому удостоверению нового образца. Оно было приравнено к официальному государственному документу, удостоверяющему личность, ещё в июне 2017 года.