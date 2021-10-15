По мере ускорения темпов восстановления экономики и улучшения прогнозов по сокращению бедности, а также при условии проведения правильной государственной политики, страны Центральной Азии смогут вернуться к темпам сокращения бедности, наблюдавшимся до пандемии COVID-19.

К такому заключению пришли экономисты Всемирного банка в рамках регионального онлайн-брифинга «Преодолевая вызовы пандемии и бедности в Центральной Азии», говорится на сайте ВБ.

По данным ВБ, в начале 2000-х годов в странах Центральной Азии наблюдались одни из самых быстрых темпов в мире по сокращению бедности. Однако, начиная с 2009 года прогресс в данной области замедлился, а в некоторых государствах региона он даже приостановился. Пандемия COVID-19 нанесла ощутимый удар по экономикам и благополучию населения в государствах Центральной Азии, когда они уже испытывали трудности в обеспечении инклюзивного экономического роста и снижения уровня бедности.

«В настоящее время уровень бедности в Центральной Азии снова снижается. Однако в условиях высокой инфляции и низкого уровня вакцинации бедные и наиболее уязвимые слои населения продолжают страдать от ограниченного доступа к продовольствию, неопределенности и ограниченных возможностей трудоустройства, что особенно негативно сказывается на женщинах в регионе», — считают эксперты.

«Центральная Азия восстанавливается после первых потрясений, вызванных пандемией, но процесс происходит неравномерно, — отметил старший экономист Всемирного банка в Центральной Азии Уилл Зейтц. — Миграция и денежные переводы, ключевые факторы сокращения бедности в Кыргызстане Таджикистане и Узбекистане, быстро возвращаются к показателям 2019 года. Рынки труда также восстанавливаются, и перебои в их работе происходят гораздо реже. Однако региону еще предстоит выйти на стабильный путь сокращения бедности».

Среди приоритетов государственной политики по сокращению бедности Всемирный банк выделяет три ключевых направления, включая вакцинацию населения, повышение уровня занятости и заработной платы, а также дальнейшее развитие программ социальной помощи для поддержки наиболее уязвимых групп.

Экономисты Всемирного банка отметили, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе среди мер поддержки восстановления рынка труда необходимо включить инвестиции в создание рабочих мест в рамках развития «зеленой» экономики и дальнейшее улучшение условий для роста частного сектора и создания новых фирм.

Они также подчеркнули, что одно только повышение занятости не решит все вопросы бедности, и для защиты наиболее уязвимых слоев населения необходимы надежные системы социальной защиты. По сравнению с другими странами со средним уровнем дохода, правительства стран Центральной Азии, как правило, охватывают услугами социальной защиты меньшую долю населения.

«Наравне с обеспечением справедливого и широкого доступа к эффективным и безопасным вакцинам против COVID-19, странам Центральной Азии необходимо в срочно порядке предпринять меры, чтобы развеять сомнения в целесообразности вакцинации, существующие среди населения, поскольку они угрожают замедлить процессы восстановления», — сказала региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова.

«С каждым миллионом вакцинированных людей мировой ВВП увеличивается в среднем примерно на 8 млрд долларов. Мы прогнозируем, что страны с развитой экономикой и относительно высоким уровнем вакцинации покажут гораздо более высокие темпы экономического роста, чем развивающиеся страны с низким уровнем вакцинации», — добавила она.

Одна из основных причин сомнений в целесообразности вакцинации в странах Центральной Азии — это беспокойство по поводу противопоказаний и безопасности вакцин, отметили эксперты. Если в других странах люди, имеющие хронические заболевания и проблемы со здоровьем, обычно входят в приоритетные группы для вакцинации, то в Центральной Азии они чаще воздерживаются от вакцинации.

Предоставление населению точной информации о безопасности вакцин и стимулирование людей с хроническими заболеваниями получить вакцину могут помочь преодолеть существующие сомнения в целесообразности вакцинации, заключили эксперты ВБ.