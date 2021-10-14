В Янгихаётском районном суде по уголовным делам Ташкента состоялось судебное заседание по делу женщины, пытавшейся продать трёхдневного младенца, сообщили в программе «Янги давр» телеканала «Ёшлар».

Как отмечается в репортаже, уроженка Андижанской области Т. (1993 г. р.) с 2014 года проживала с мужчиной (1987 г. р.), с которым состояла в никахе (религиозный брак). После рождения двух детей они официально заключили брак в ЗАГСе, но из-за семейных ссор в 2019 году женщина покинула дом. В 2021 году она забеременела и искала пути продажи будущего ребёнка.

Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и районного отдела внутренних дел задержали её при попытке продажи младенца за 18 тысяч долларов.





Суд признал женщину виновной по пункту «а» части 3 статьи 135 (торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет) и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Супруг подсудимой забрал первых двух детей, но отказался от новорожденного ребёнка, заявив, что не является его отцом. Младенец передан в Дом милосердия, говорится в репортаже.