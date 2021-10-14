В Telegram-каналах 14 октября появилось видео, где несколько автоконтейнеров, загруженных автомобилями Chevrolet Lacetti, следуют на территорию по хранению муки. Автор видео спрашивает: почему и зачем автомобили направляются на склад?

Компания UzAuto Motors выступила с комментарием по этому поводу, подтвердив, что подобные факты имеют место.

«Дело в том, что наша компания выпускает за один день 250−300 автомобилей Chevrolet Lacetti. Мы не можем их передать потребителям по причине нехватки деталей из полупроводников. Автомобиль готов, но отсутствие всего лишь одной детали не позволяет работать какой-либо системе. Например, подушке безопасности», — пояснил автопроизводитель.

Как только UzAuto Motors получит эти детали, они будут установлены в автомобиль, и машину передадут покупателю, заверили в компании.

«Эти готовые, но не допустимые к продаже автомобили постепенно заполнили все места для готовых машин на заводе. По этой причине UzAuto Motors заключило соглашение с «Уздонмахсулот» о временном хранении автомобилей на территории этого предприятия.

Как сообщалось ранее, за 8 месяцев с начала года UzAuto Motors произвел 130,4 тысячи автомобилей, а в августе — 5534, в том числе 350 Cobalt, 177 Nexia, 2 Lacetti и ни одного Spark.

Компания связывает это с острым дефицитом полупроводников, необходимых для производства автомобилей. Эта проблема является глобальной, пандемия коронавируса вызвала задержки поставок по всему миру. Автоконцернам по всему миру не хватает микросхем уже почти год. В 2020 году производство полупроводников в мире ощутимо сократилось из-за пандемии, а к началу 2021 году оно не поспело за резко возросшим спросом.