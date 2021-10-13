Реконструкция здания Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, находящегося возле сквера Пушкина на улице Бабура, 45 в Яккасарайском районе Ташкента, оценивается в 35,4 млрд сумов. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок, обратил внимание Telegram-канал Davletovuz.

Фото: Яндекс.Карты.

Заявку на участие в тендере подавали компании «Трест-12» и Power Construction Planet (ныне — Discovery Invest). 8 сентября тендерная комиссия выбрала победителем Discover Invest с предложением 35,41 млрд сумов (на 157,1 млн сумов меньше предложенного конкурентом) и сроком реализации в 214 дней (у «Трест-12» — 250 дней).

9 сентября инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента заключила соглашение с Discover Invest. Проект будет финансироваться за счёт перевыполненной части доходов госбюджета во втором квартале 2021 года и средств, выделенных местному бюджету.

Проектом предусмотрена реконструкция зданий и сооружений комитета, с благоустройством и озеленением прилегающей территории, асфальтированием проездов и дорожек, а также покрытием тротуаров брусчаткой.

Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров был образован в мае 2017 года на базе Республиканского интернационального культурного центра и Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей с зарубежными странами.

Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, компания Discover Invest зарегистрирована в сентябре 2008 года. Долей в 67% владеет Исмаил Исраилов, 33% — Абдурасул Захидов, который также является руководителем компании.

Исмаил Исраилов ранее работал директором и замдиректора Akfa Engineering and Management. Он также имеет доли в типографии Kolorpak (36,7%) и телерадиоканале Zo’r TV (50%). Абдурасул Захидов в январе 2020 года был награжден орденом «Дустлик» в качестве директора Discover Invest (строила парки Tashkent City и «Ашхабад», гостиницу Hilton с конгресс-центром, завод Imzo и Artel, Akfa Medline и другие объекты).

Согласно информационно-поисковой системе «Интеллектуал мулк» Агентства по интеллектуальной собственности, торговым знаком Discover Invest владеет Power Construction Planet (ныне — Discovery Invest), а заявку на регистрацию знака (патента) подавала J-United Group, единственным учредителем которой является хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Эта компания в общей сложности владеет более чем 200 товарных знаков.