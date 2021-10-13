Международный валютный фонд ожидает более быстрого роста экономики Узбекистана в 2021 году, следует из новой версии доклада МВФ World Economic Outlook. На это обратил внимание Spot.uz.

Прогноз на этот год увеличился с 5%, предсказанных в апреле, до 6,1%. В 2022 году специалисты ожидают роста ВВП Узбекистана на 5,4% (было 5,3%).

При этом ожидается, что уровень годовой инфляции будет на уровне 11%, хотя ранее прогнозировалось не более 10%. Дефицит счёта текущих операций платёжного баланса прогнозируется в -6% (было -6,4%).

Фонд отмечает, что глобальное восстановление продолжается, но его темпы замедлились под воздействием пандемии. В связи с распространением высокозаразного дельта‑штамма коронавируса число зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 в мире выросло почти до 5 миллионов, и здоровью населения угрожают многочисленные риски, что препятствует полноценному возврату к нормальной деятельности.

«Вспышки пандемии в важнейших звеньях глобальных цепей снабжения привели к более длительным, чем ожидалось, перебоям в поставках, способствуя росту инфляции во многих странах. В целом увеличились риски для экономических перспектив, и стало еще сложнее находить компромиссные решения в области экономической политики», — заявили в МВФ.

Прогноз по росту мировой экономики был пересмотрен в сторону понижения — 5,9% в 2021 году, на 0,1% ниже июльского прогноза.

«За этим небольшим пересмотром общего прогноза скрываются значительные снижения прогноза для некоторых стран. Прогноз в отношении группы развивающихся стран с низким доходом значительно омрачается ухудшением ситуации с пандемией. Снижение прогноза также отражает более пессимистичные ближайшие перспективы для группы стран с развитой экономикой, связанные отчасти с перебоями в поставках», — говорится в сообщении.

В докладе отмечается, что одним из основных поводов для озабоченности остается опасное расхождение экономических перспектив в разных странах. Совокупный объем производства в группе стран с развитой экономикой, как ожидается, вернется на уровень наблюдавшейся до пандемии тенденции в 2022 году и превысит ее на 0,9% в 2024 году. С другой стороны, этот показатель в группе стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (без учета Китая), как ожидается, в 2024 году останется на 5,5% ниже сделанного до пандемии прогноза, что приведет к более значительному снижению уровня жизни в этих странах.

«Эти расхождения являются следствием „великого разрыва в вакцинации“ и значительных различий в мерах поддержки. В то время как более 60% населения в странах с развитой экономикой полностью вакцинировано, а некоторые сейчас получают бустерные дозы, порядка 96% населения стран с низким доходом по-прежнему не вакцинировано», — отметили в МВФ.

Кроме того, многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, стоящие перед лицом более жестких условий финансирования и повышенного риска ослабления фиксации инфляционных ожиданий, быстрее сворачивают меры поддержки, несмотря наиболее значительные потери объема производства.





По данным МВФ, первоочередной задачей в области экономической политики является вакцинация как минимум 40% населения в каждой стране к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года.

«Для этого потребуется, чтобы страны с высоким уровнем доходов выполнили данные ими обещания о пожертвованиях доз вакцин, действовали в координации с производителями, с тем чтобы в ближайшее время приоритет отдавался поставкам для механизма COVAX, и сняли торговые ограничения на поток вакцин и сырья для их производства», — отметили в фонде.

Еще одной насущной приоритетной задачей является необходимость замедления роста температуры в мире и сдерживание растущего неблагоприятного воздействия изменения климата.

До этого Всемирный банк также улучшил прогноз экономического роста для Узбекистана — с 4,8% до 6,2% ВВП. Пересмотрел свои оценки и АБР — он в этом году ожидает роста на 5% вместо 4%.

Ранее Spot писал, что МВФ предоставил Узбекистану $746 млн в виде специальных прав заимствования (SDR).