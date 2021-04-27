Узбекистану по мере ослабления кризиса, вызванного пандемией COVID-19, необходимо ускорить структурные реформы для достижения устойчивого экономического роста. Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) по завершении виртуального визита миссии экспертов с 25 января по 17 февраля.

«После многих лет относительной изоляции и жёсткого контроля со стороны государства, Узбекистан добился больших результатов в модернизации своей экономики. Однако программа реформ по-прежнему обширна, а экономика не создаёт достаточно рабочих мест для растущего населения», — отмечается в заявлении.

МВФ рекомендует Узбекистану уменьшить «всё ещё большую роль» государства в экономике и создать среду, способствующую росту частного сектора.

«Особое значение имеет создание сильных и независимых институтов, необходимых для хорошо функционирующей и справедливой рыночной экономики, а также повышения стабильности и предсказуемости политики», — подчёркивают в фонде.

Эксперты отмечают, что Узбекистан может воспользоваться опытом других стран и избежать ошибок плохого управления, обеспечив строгое соблюдение верховенства закона и прозрачность правительства.

По мнению МВФ, пандемия COVID-19 оказала относительно кратковременное неблагоприятное воздействие на население и экономику Узбекистана, чему способствовали «своевременные и решительные» меры властей. Это, как считают эксперты, помогло Узбекистану стать одной из немногих стран, которые продемонстрировали положительный рост экономики в 2020 году.

МВФ ожидает, что экономический рост в 2021 году составит около 5%, а уровень годовой инфляции будет немногим меньше 10% из-за давления цен на продукты и повышения заработной платы в госсекторе.

При этом, отмечают эксперты, «уровень неопределённости остаётся высоким». Восстановление экономики во многом будет зависеть от развёртывания вакцинации, а также развития основных торговых партнёров Узбекистана.