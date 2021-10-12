На прошлой неделе в СМИ Узбекистана разошлась новость Kun.uz о состоянии школы №58 в горном селе Гилан Шахрисабзского района Кашкадарьинской области, где школьники занимались в спортивном зале с прогнившим полом. Учитель физкультуры школы рассказал, что только в этом году обращался несколько раз в разные инстанции, но безрезультатно.

Во вторник пресс-служба хокимията района сообщила, что сразу после критики в СМИ в школе была проведена проверка и начаты ремонтные работы. В ходе ремонта, продолжавшегося несколько дней, пол спортзала был восстановлен, и здесь уже ведутся уроки физкультуры, говорится в сообщении.

Напомним, областное управление народного образования заявляло, что пол спортзала, построенного в 2007 году, быстро пришёл в негодность из-за повышенной влажности, связанной с расположением школы в горной местности. Ремонт планировалось провести в 2022 году за счёт средств местного бюджета.