За первые девять месяцев текущего года омбудсман и её представители совершили 120 мониторинговых визитов по предупреждению применения пыток в пенитенциарные учреждения. Об этом было сообщено на конференции «Перспективы развития национального превентивного механизма в Узбекистане на основе международных стандартов», прошедшей 8 октября, рассказали «Газете.uz» в пресс-службе омбудсмана.

Мониторинговые визиты осуществляются в рамках действующего с 2019 года национального превентивного механизма (НПМ) для предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания при омбудсмане. По данным пресс-службы омбудсмана, в 2019 году было совершено 46 визитов, в 2020 году — 71.

«Важность НПМ огромна. Жертвы пыток не всегда могут своевременно сообщать о ситуациях, с которыми они сталкиваются. В такой ситуации изучения и мониторинговые визиты омбудсмана и общественной группы при нём могут дать необходимый сигнал», — сказала на конференции уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека Феруза Эшматова.

Мониторинговые визиты по предупреждению пыток совершены не только в пенитенциарные учреждения, но и в более чем 200 закрытых учреждений, в том числе психиатрические больницы, наркологические диспансеры, реабилитационные центры, дома «Мехрибонлик», «Мурувват» и «Саховат» и других.

Отвечая на вопросы журналистов, Феруза Эшматова, занимающая пост омбудсмана с февраля, отметила, что за прошедшее время «сама лично почти не встречала случаев пыток в местах исполнения наказания». Ни от одного из собеседников, с которыми проводились беседы во время визитов, не было жалоб на пытки, избиения или моральное давление, сказала она. По её словам, основная часть обращений связана с несогласием с решением суда.

«В ходе мониторинговых визитов изучаются условия содержания заключённых, а именно состояние и качество проживания и питания, труда и оказания медицинской помощи, духовно-просветительская работа с заключёнными, соблюдение санитарно-гигиенических требований в период пандемии, образовательно-воспитательная работа и другое», — уточнила «Газете.uz» пресс-секретарь омбудсмана Фотима Мадрахимова.

В феврале депутат от фракции УзЛиДеп Расул Кушербаев напоминал, что в 2019 году о пытках в местах исполнения наказания заявили 139 заключённых, но по результатам проверок ни один случай не был подтверждён. По мнению депутата, это связано с тем, что медицинская служба в тюрьмах подчиняется МВД, а не Министерству здравоохранения.

В июне президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию системы выявления и предупреждения случаев пыток». Документом предусмотрено создание при омбудсмане общественных групп по выявлению пыток, а также системы оказания помощи пострадавшим и выплаты компенсации ущерба.