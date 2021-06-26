Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 июня подписал постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию системы выявления и предупреждения случаев пыток».

Документ определяет приоритетные задачи по улучшению системы выявления и предупреждения случаев применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Это:

приведение системы выявления и предупреждения случаев пыток в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права;

и нормами международного права; обеспечение администрацией учреждений недопущения просмотра обращений, направленных лицами с ограниченной свободой передвижения в национальные институты по правам человека, а также их незамедлительного направления получателю;

направленных лицами с ограниченной свободой передвижения в национальные институты по правам человека, а также их незамедлительного направления получателю; совершенствование механизма оперативного и объективного рассмотрения обращений о случаях применения пыток, а также неотвратимости привлечения к ответственности виновных;

о случаях применения пыток, а также обеспечение оказания социальной, правовой, психологической и медицинской помощи пострадавшим от применения пыток, а также компенсации нанесенного им ущерба;

широкое привлечение институтов гражданского общества к деятельности по выявлению и предупреждению пыток.

На базе экспертной группы при уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмане) будут созданы общественные группы по выявлению и предупреждению случаев пыток при омбудсмане.

В списке задач этих групп — осуществление регулярных мониторинговых посещений по предупреждению применения пыток на гауптвахте, в специальных приёмниках, изоляторах временного содержания, следственных изоляторах, учреждениях по исполнению наказания, дисциплинарных частях и учреждениях принудительного лечения.

Они также займутся изучением условий содержания в указанных местах и информированием об этом общественности, выявлением случаев пыток и представлением в соответствующий государственный орган требований по их оперативному устранению.

Группы будут участвовать в рассмотрении обращений о случаях применения пыток и оказании социальной, правовой, психологической и медицинской помощи пострадавшим от пыток.

В состав общественных групп будут привлечены эксперты Национального центра по правам человека, медицинские работники, представители негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации и других институтов гражданского общества. При этом должны учитываться наличие у них профессиональной квалификации и практических знаний для осуществления мониторинговых посещений, а также обеспечение гендерного равенства.

Омбудсман ежегодно до 15 марта будет представлять палатам Олий Мажлиса доклад о работе по предупреждению случаев применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Доклад будет публиковаться в СМИ.

Администрация мест содержания лиц с ограниченной свободой передвижения должна обеспечивать общественным группам необходимые условия для беспрепятственной встречи и беседы наедине с лицом с ограниченной свободой передвижения, а также ознакомления с соответствующими документами.

Постановлением запланировано до следующего года внедрение единого электронного реестра лиц, размещенных в местах содержания лиц с ограниченной свободой передвижения.

Поручено усовершенствовать практику обращения по телефону лиц с ограниченной свободой передвижения к адвокату или близкому родственнику исходя из требований законодательства по пыткам.

Национальному центру по правам человека совместно с омбудсманом и МВД поручено внести в Кабинет министров предложения по вопросу присоединения Узбекистана к Факультативному протоколу к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 18 декабря 2002 года).

В трёхмесячный срок должен быть разработан порядок компенсации ущерба, нанесённого лицам, пострадавшим от применения пыток.

Для сотрудников органов оперативно-розыскной деятельности, доследственной проверки, дознания, предварительного следствия и учреждений по исполнению наказания с 1 октября намечено ввести учебные курсы по борьбе с применением пыток.

Нормы Уголовного кодекса, устанавливающие ответственность за применение пыток, будут приведены в соответствие с Конвенцией ООН против пыток (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 года).

Министерству внутренних дел, Генеральной прокуратуре и Службе государственной безопасности поручено обеспечить принятие безотлагательных законных мер по случаям применения пыток, в частности, любым случаям нарушения закона, выявленным общественными группами.

Парламенту рекомендовано пересмотреть предельную численность управленческого персонала в структуре секретариата омбудсмана с учётом увеличения объема работы омбудсмана по выявлению случаев применения пыток и их предупреждению.

В конце прошлого года в послании парламенту президент Узбекистана отмечал, что необходимо кардинально пересмотреть систему предотвращения пыток в оперативно-розыскной деятельности, органах следствия и исполнения наказаний. «Абсолютно справедливо, что подобные случаи, которые до сих пор имеют место, вызывают серьезное возмущение граждан и вредят международной репутации нашей страны», — заявлял он.

Заместитель генпрокурора Узбекистана Светлана Артыкова в мае прошлого года сообщала, что за три года уголовные дела о пытках были возбуждены лишь по 33 обращениям из 757. Тогда же она отмечала, что Узбекистан улучшит законодательство по предупреждению пыток и приведёт его в соответствие с международным правом.



