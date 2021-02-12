Медицинскую службу в местах исполнения наказания необходимо передать под юрисдикцию Министерства здравоохранения. Об этом на заседании партии УзЛиДеП 11 февраля заявил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев.

На совещании был заслушан отчет Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана) Ферузы Эшматовой о проделанной работе в 2020 году. На эту должность Сенат утвердил её в начале февраля.

Расул Кушербаев в своём выступлении вспомнил прошлогоднее заседание, на котором омбудсман заявлял, что в 2019 году о пытках в местах исполнения наказания заявили 139 заключённых, но по результатам проверок ни один случай не был подтверждён.

«Пытки в тюрьмах подтверждаются только заключением медицинских сотрудников, которые работают в данном учреждении. Мы тогда спросили, кому подчиняется медицинский сотрудник. Нам ответили, что он подчиняется [администрации] тюрьмы. Это ответ на то, почему в [местах исполнения наказания] не выявляются пытки. Тогда омбудсман предложил отменить инструкцию МВД по этому поводу и передать медицинскую службу напрямую в подчинение Министерства здравоохранения, то есть назначение и увольнение — через Минздрав. Этот вопрос остался открытым… Что сейчас нам мешает, чтобы медслужбы в тюрьмах передать от МВД в подчинение Минздрава?» — спросил депутат.

Феруза Эшматова ответила, что не участвовала в том заседании, и попросила уполномоченных сотрудников предоставить информацию о проделанной работе в этой сфере. Она сообщила, что если изучения не проводились, то в этом году этот вопрос будет рассмотрен.

«В основном это связано с договорённостью двух министерств. Наша организация такого же мнения. Поэтому, если данный вопрос будет поддержан депутатами, то проблема будет решена… Недавно мы были и в 13-й колонии. Зарплата очень низкая. [Сотрудники] рассказали о своих проблемах и по этому вопросу… Можно вместе обсудить эти вопросы и найти решение», — сказал глава секретариата омбудсмана Саидбек Азимов.

В феврале 2020 года предыдущий омбудсман Улугбек Мухаммадиев заявлял, что в некоторых случаях видеокамеры в комнатах для допроса выключались или обвиняемые подвергались пыткам и допросу за пределами специального помещения для допроса.

Заместитель генпрокурора Светлана Артыкова в мае прошлого года сообщала, что за последние три года уголовные дела о пытках были возбуждены лишь по 33 обращениям из 757. Тогда она отмечала, что Узбекистан улучшит законодательство по предупреждению пыток и приведет его в соответствие с международным правом. Тогда же она сообщала о планах создания в стране Комитета по предупреждению пыток.