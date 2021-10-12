Хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов 11 октября подписал решение областного кенгаша народных депутатов «О мерах по дальнейшему развитию общественного транспорта (BRT) в Ташкентской области с широким применением международного опыта».

Документом одобрено подписание соглашения с компанией Architects Engineers Planners Advisors (в решении название компании написано так: «ARCHITECTC ENGINTTRS PLANNERS ADVISORS») о разработке технико-экономического обоснования проекта строительства скоростного автобуса (bus rapid transit, BRT) по маршруту «Ташкент (Бектемирский район) — Нурафшан — Ташкентское море (Туябугузское водохранилище)».

В решении говорится, что концепция проекта уже разработана. На разработку ТЭО планируется выделить 6,9 млрд сумов из перевыполненной части бюджета области.

В документе отмечается, что решение принято во исполнение поручений президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, данных в ходе его визита в область в марте, а также главы Администрации президента Зайнилобиддина Низомиддинова от марта и июня.

Согласно данным Единого государственного реестра предприятий и организаций, ООО «Architects Engineers Planners Advisors» было зарегистрировано в Ташкенте в апреле с уставным капиталом в 3 млн сумов. Основной вид деятельности -«Разработка проектов строительства».

Учредителями ООО указаны граждане Турции Эрисен Саваш (он же руководитель), Гоктуг Чихан Мазлум и Шимшек Орхун, каждый владеющий третью компании.

В случае запуска проекта это будет первой линией BRT в Узбекистане. В ноябре прошлого года президенту были представлены планы запуска семи линий BRT в Ташкенте, в том числе четырёх из них — к 30-летию независимости страны (к сентябрю текущего года). Проект, разработанный при участии турецкой компании Kalyon Ulaştırma (она же участвовала в реконструкции улиц Ахмада Дониша и Фаргона йули в столице), реализован не был.

По данным «Газеты.uz», учредители Architects Engineers Planners Advisors ранее сотрудничали с Kalyon Ulaştırma.