В Ташкенте планируется запустить семь линий BRT (bus rapid transit — скоростной автобус). Четыре из них должны быть открыты к 30-летию независимости Узбекистана (к сентябрю 2021 года). Об этом говорилось на презентации концепции развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы с участием президента Шавкат Мирзиёев 23 ноября.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства отметил, что население абсолютно не довольно услугами по перевозке пассажиров. Интервал движения автобусов по 79 маршрутам в часы пик доходит до 30 минут. Из-за этого пассажиры отдают предпочтение другим видам транспорта.

«Сегодня городским общественным транспортом пользуются всего лишь 33% пассажиров. В столицах развитых стран этот показатель составляет 60−70%», — говорится в сообщении.

И. о. министра транспорта Илхом Махкамов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» отметил, что президент поставил задачу повысить привлекательность общественного транспорта в Ташкенте и других городах, чтобы пересадить на него население с личных автомобилей.

Для этого необходимо создать стабильно работающую, быструю, безопасную, комфортную и грамотно связанную систему общественного транспорта.





Представитель «Тошшахартрансхизмат» Бердах Разиев представляет один из маршрутов BRT.

Семь линий BRT, разрабатываемых в рамках транспортного мастер-плана столицы при участии турецкой Kalyon Ulaştırma, охватят 30% Ташкента и повысят мобильность людей, сказал Илхом Махкамов. По его словам интервал движения составит 4 минуты. Будет обеспечена связь с метро. Одна из линий свяжет Ипподром.со старым городом (рынок «Чорсу»).

Президент подчеркнул важность внедрения новой системы управления общественным транспортом, интеграции всех его звеньев, а именно метро, автопарков и предприятий такси. Для этого управление метрополитеном, а также функции заказчика и контроля компании «Тошшахартрансхизмат» будут переданы Управлению транспорта Ташкента. Финансирование также будет осуществляться управлением, которое будет выделять средства транспортным предприятиям в зависимости от объема выполненных работ.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость «глубокой трансформации» компании «Тошшахартрансхизмат». Должно быть ускорено введение дифференцированных тарифов на оплату проезда.

Сегодня предприятия компании «Тошшахартрансхизмат» используют свыше 1100 автобусов, из них у 335 превышен срок эксплуатации. Есть потребность в закупке 300 автобусов большой вместимости, говорилось в сюжете «Узбекистан 24».

На совещании был представлен проект оптимизации движения на 24 крупных загруженных перекрестках, в том числе изменение их геометрии и перенастройка светофоров. Всего в городе, согласно озвученным данным, загруженными являются 200 из более 500 крупных перекрестков, а также 17 улиц.

Планом улучшения транспортной системы Ташкента также запланированы создание парковок у станций метро, установка паркоматов на центральных улицах и, развитие сети пешеходных и велосипедных дорожек.

На основе опыта Ташкента намечено усовершенствовать транспортную систему и в других городах страны. Поручено преобразовать центральные улицы и оптимизировать деятельность общественного транспорта в Самарканде.

Оптимизировать перекрестки и маршруты общественного транспорта, обновить автопарк и автоматизировать систему оплаты запланировано в 28 крупных и средних городах Узбекистана.