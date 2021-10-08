В январе-сентябре этого года в Узбекистане выявлено 2535 случаев незаконного потребления природного газа, сообщили в Министерстве энергетики.

В результате расхищено 86,9 миллиона кубометров газа на 77,8 млрд сумов. По данным Минэнерго, это составляет почти годовой запас газа 40 тысяч домов.

В ходе проведённых по всей стране специальных рейдов 20−24 сентября выявлено 67 случаев незаконного потребления в общей сложности 1,3 млн кубометров газа на 1,2 млрд сумов. Большинство нарушений приходится на Хорезмскую, Ферганскую и Ташкентскую области.

В этом году за счёт наладки газовой сети планируется улучшить газоснабжение 283 тысяч домохозяйств.

В осенне-зимний период намечено поставить 18 млрд кубометров природного газа юридическим лицам и 11 млрд кубометров населению. Это на 3 млрд кубометров больше, чем в прошлом сезоне, отметили в министерстве.

Кроме того, потребители должны получить 318,6 тысячи тонн сжиженного газа — на 13 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

В конце сентября представитель компании «Худудгазтаъминот» Баходир Вахобов сообщил, что отныне потребителям не будут отключать природный газ без предупреждения. По его словам, даже при чрезвычайных и аварийных ситуациях компания будет уведомлять хокимияты и махаллинские комитеты.

Кроме того, с 1 октября обнуляется акцизный налог на экспорт газа, а при его импорте в Узбекистан компании освобождаются от таможенных пошлин.