В Узбекистане потребителям больше не будут отключать природный газ без предупреждения. Об этом 28 сентября на брифинге в АИМК заявил начальник управления акционерного общества «Худудгазтаъминот» Баходир Вахобов.

Начальник Главного управления МЧС Даврон Камбаров отметил, что с начала года произошло 134 случая, связанного с отравлением и взрывом газа. 39 из них были зарегистрированы как чрезвычайные происшествия, в результате которых погибли 77 человек, 58 получили повреждения. По его словам, эти цифры больше показателей за аналогичный период прошлого года, но не уточнил на сколько.

Представитель «Худудгазтаъминот» Баходир Вахобов высказался о случаях отключения газа без предупреждения, которые могут привести к вышеуказанным последствиям.

По его словам, на сегодняшний день почти в 2 миллионах домах установлены электронные газовые счётчики, телефонные номера всех потребителей внесены в базу. Специалист пояснил, что в случае выявления задолженности потребитель будет уведомлён об этом через SMS с предоставлением пятидневного срока для её погашения.

Бахром Вахобов также сообщил, что в базах имеются и контакты владельцев домов, где не ещё установлены счётчики. Они также будут предупреждены перед отключением газа.

«Да, раньше отключали без предупреждений, не будем это скрывать. Теперь не будут допускаться отключение без предупреждения. При чрезвычайных, аварийных ситуациях мы обязательно уведомляем местные хокимияты или махаллинские комитеты. Сначала объясняем им причину аварии, а затем сообщаем, через сколько устраним проблему», — заявил представитель «Худудгазтаъминот».

По словам представителя «Худудгазтаъминот», в Узбекистане насчитывается почти 7,46 миллионов потребителей природного газа, из которых свыше 3,81 миллионов используют природный, 3,65 миллионов — сжиженный газ. Компания также оказывает услуги 72,4 тысяче юридических лиц.

Ранее «Газета.uz» писала, что постановлением президента от сентября 2020 года было поручено завершить внедрение автоматизированной системы контроля и учёта газа во всех регионах Узбекистана до 1 августа 2021 года. Поставкой оборудования занимается компания «Технопарк».

В марте этого года потребители из Ташкентской области жаловались, что им не восстанавливают газ после погашения долга, а другие — на отключения при положительном балансе. В Агентстве по защите прав потребителей тогда указали на ошибки при оформлении актов, допущенные филиалом «Худудгаз Ташкент». В компании «Худудгазтаъминот», в свою очередь, опровергли заявление агентства.