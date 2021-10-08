Всемирная организация здравоохранения объявила о решении рекомендовать к широкому применению среди детей первую вакцину от малярии, на разработку которой ушло 30 лет, сообщается на сайте ООН.

«Человечество давно мечтало об эффективной и безопасной вакцине от малярии, и этот исторический день настал», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Рекомендация основана на результатах продолжающегося пилотного проекта в Гане, Кении и Малави, в ходе которого с 2019 года более 800 тысяч детей получили прививку, — отметил руководитель ВОЗ. — Долгожданная вакцина — это прорыв в науке, а также в деле защиты здоровья детей и борьбе с малярией. Использование вакцины в качестве дополнения к существующим методам предотвращения малярии поможет ежегодно спасать тысячи юных жизней».

Малярию переносят комары, поэтому основными средствами профилактики болезни являются противомоскитные сетки и обработка помещений инсектицидами. Но даже эти простые средства не всем по карману, а финансирование антималярийных программ заметно уменьшилось. Только в 2019 году, согласно данным ВОЗ, вместо необходимых 5,6 млрд долларов было получено лишь 3 млрд.

В 2020 году ситуация осложнилась из-за пандемии COVID-19. В ВОЗ предупреждают, что даже небольшие перебои в лечении могут привести к росту смертности. Например, сокращение доступа к средствам от малярии на 10% может стать причиной гибели дополнительно 19 тысяч человек.

«За последние два десятилетия достигнут большой прогресс в борьбе с малярией, — отметил Тедрос Адханом Гебрейесус. — С 2000 года смертность от малярии сократилась в 2 раза, а во многих регионах планеты болезнь полностью ликвидирована». Однако на глобальном уровне показатели всё ещё недопустимо высоки: ежегодно регистрируется 200 миллионов случаев инфицирования и 400 тысяч летальных исходов, из них две трети (более 260 тысяч) приходятся на детей в Африке в возрасте до 5 лет.

Пилотный проект стартовал два года назад в Гане, Кении и Малави. Спрос на вакцину среди населения был высоким, и национальным министерствам здравоохранения удалось охватить вакцинацией значительное число детей.

Прививка от малярии доказала свою безопасность и эффективность в предотвращении угрожающих жизни форм малярии. «Вакцина от малярии RTS,S, на разработку которой ушло 30 лет, изменит курс развития истории здравоохранения. Впереди ещё долгий путь, но мы сделали огромный шаг вперед», — сказал глава ВОЗ.