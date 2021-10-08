Агентство США по международному развитию (USAID) 8 октября передало Андижанской лаборатории контроля качества лекарственных средств оборудование для высокоэффективной жидкостной хроматографии. Об этом говорится в сообщении посольства США.

Оборудование, стоимость которого составляет около 100 тысяч долларов, будет использоваться для проведения испытаний качества фармацевтической продукции в соответствии с передовым международным опытом и стандартами.

Новое оборудование способно проводить одновременно тестирование 50 видов лекарств, в то время как на старом можно было тестировать только один препарат.





В церемонии приняли участие представители Миссии USAID в Узбекистане, Агентства по развитию фармацевтической промышленности, фармацевтической свободной экономической зоны «Андижан» и Андижанского регионального отделения Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств и медицинской техники.

Оборудование закуплено в рамках проекта USAID «Продвижение качества лекарственных средств плюс (PQM+)» и будет использоваться для тестирования медицинских препаратов как в государственном, так и в частном фармацевтическом секторе.