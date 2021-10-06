Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщило о расторжении трудового договора с пресс-секретарём хокимията Чирчика, советником хокима по информационной политике Фахриддином Кодировым после его высказываний в интернете.

Комментируя обсуждения акции по пропаганде использования узбекских слов вместо заимствованных, запущенного в городе по инициативе отдела духовности, Фахриддин Кодиров «выразил своё мнение в некорректной форме, нарушив общепринятые рамки культуры общения, допустил грубые выражения и тем самым спровоцировал недовольство населения, что является недопустимым, учитывая его статус государственного служащего», говорится в заявлении АИМК.

В своём комментарии бывший пресс-секретарь назвал людей, которые не поняли распространённое им сообщение о челлендже, «написанное простыми словами», тупыми или притворяющимися тупыми. Эти люди «не смогут понять, даже если им 100 раз подарить жизнь. Потому что не хотят», написал он.

В АИМК посчитали, что своими действиями Фахриддин Кодиров «нарушил этические нормы и кодекс государственного служащего, а также в своей деятельности не руководствовался нормами культуры общения».

Агентство призвало всех пресс-секретарей «быть корректными в своих высказываниях, серьёзно относиться к исполнению своих функциональных обязанностей, а также оперативно реагировать на запросы, поступающие от населения».

Напомним, в рамках акции в магазинах, учебных заведениях, общественном транспорте и других общественных местах Чирчика были расклеены листы со словами на узбекском и русском языках (например, «пожалуйста» и «илтимос»), при этом узбекское слово было помечено зелёной галочкой, а его русский перевод — красным крестиком.

Фахриддин Кодиров пояснял, что этой акцией власти «хотели напомнить о наличии перевода часто употребляемых слов», и она не является попыткой ограничить использование русского языка.