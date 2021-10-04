В Чирчике (Ташкентская область) по инициативе отделения духовности и под надзором хокимията города запущен «челлендж» по пропаганде узбекского языка, сообщила 2 октября пресс-служба городской администрации.

В магазинах, учебных заведениях, общественном транспорте и других общественных местах расклеены листовки с часто употребляемыми словами на узбекском и русском языках. Узбекское слово помечено зелёной галочкой, а его русский перевод — красным крестиком.





Как объяснил «Газете.uz» пресс-секретарь хокимията города Фахриддин Кодиров, своей акцией городские власти в преддверии празднования 32-летия принятия закона «О государственном языке» (21 октября 1989 года) «просто хотели напомнить о наличии перевода часто употребляемых слов».

По его словам, в узбекском языке существует множество слов, заимствованных из казахского, кыргызского или русского. В связи с этим и была задумана данная акция, чтобы пропагандировать правильное использование слов на узбекском языке.

«Например, на узбекском часто говорят „касса“, хотя есть перевод этого слова: „газна“. Вместо „спасибо“ можно говорить „рахмат“, вместо „пожалуйста“ — „илтимос“. Если говорить на узбекском и добавлять русский язык, люди в Узбекистане это поймут. Но если в России говорить на русском и добавлять слова на узбекском или английском, это будет выглядеть некрасиво», — сказал он.





«Это не связано с тем, чтобы как-то ограничить русский язык. Если кто-то говорит на русском языке, то пусть полностью говорит на нём, не портит его. Например, я не в совершенстве знаю русский язык, поэтому стараюсь не говорить на нём. В ситуации, когда я встречаю человека, который не понимает узбекский, конечно, я говорю на русском. Когда беседуют два узбекоговорящих человека, они должны использовать правильный и чистый узбекский язык», — сказал представитель хокимията.

В июле правительство Узбекистана поручило ускорить переход на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. До 1 августа госорганы должны были обеспечить обозначение всех улиц, вывесок и различных бланков на латинице. В том же месяце сообщалось, что в Юнусабадском районе Ташкента за пять месяцев было переведено на государственный язык более 1000 вывесок, рекламы, объявлений и других текстов.