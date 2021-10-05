В резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана, прибывшего накануне в Ташкент с официальным визитом, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Затем президенты Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов провели встречу в узком формате.

«Каждая наша встреча — историческое и знаковое событие, — отметил Шавкат Мирзиёев. — Все достигнутые договоренности воплотились в жизнь и служат нашим народам. Сегодня у нас будет хорошая возможность подробно обсудить актуальные вопросы нашего партнерства и определить новые „точки роста“ на долгосрочную перспективу. Ваш визит позволит расширить взаимодействие на региональных и международных площадках».

Президент Туркменистана, поблагодарив за гостеприимство, подчеркнул высокий уровень взаимоотношений двух государств.

«Узбекистан — наш близкий сосед и стратегический партнер. За последние годы наше сотрудничество динамично развивается. Оно отражено и в политике, и торгово-экономической, и культурно-гуманитарной сферах. Мы поддерживаем друг друга по региональным и международным вопросам. Так как наши цели одинаковы», — подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе встречи главы государств обсудили весь спектр узбекско-туркменского многопланового сотрудничества, уделив особое внимание укреплению конструктивного политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного партнерства, углублению культурно-гуманитарных связей.

За последние четыре года взаимная торговля выросла в три раза и превысила 400 млн долларов. С начала года товарооборот увеличился ещё на 25%.

Отмечено, что результаты состоявшихся 16-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству 14 сентября, а также узбекско-туркменского экономического форума в Ташкенте 4 октября послужат дальнейшему расширению взаимовыгодных торгово-экономических связей.

Отдельно подчеркнут потенциал сотрудничества между регионами двух стран, в первую очередь приграничных. Пример — дружеские визиты руководителей Лебапского и Дашогузского велаятов Туркменистана в Бухарскую и Хорезмскую области Узбекистана 22 сентября этого года, отмечалось на встрече. Президенты согласились, что подобные регулярные встречи будут служить укреплению взаимопонимания и сплоченности между двумя странами и народами.

Стороны также приветствовали успешное проведение первого заседания Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам 13 сентября в городе Ташкенте.

Состоялся также обмен мнениями по региональной и международной повестке. Подчеркнута важность регулярного проведения Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и реализации договоренностей, достигнутых в ходе последней встречи в Авазе 6 августа.