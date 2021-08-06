Страны Центральной Азии договорились проработать вопрос о создании диалога по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии в качестве постоянно действующей консультативной платформы для регулярного рассмотрения вопросов развития региона. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств региона, принятом по итогам третьей Консультативной встречи в Туркменистане.

Стороны также подтвердили, что одним из важнейших факторов сохранения безопасности и стабильности в Центральной Азии является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане, и выразили готовность содействовать достижению мира и согласия в этой стране. Страны ЦА также поддерживают усилия всех заинтересованных государств и международных организаций, направленные на обеспечение безопасности и стабильности в Афганистане и восстановление его социально-экономической инфраструктуры.

Государства региона согласились использовать площадку Международного финансового центра «Астана» в качестве экономической платформы, связывающей страны региона Центральной Азии, а также с иностранными инвесторами, в целях совместного развития финансовой системы и привлечения инвестиций в регион.

Страны ЦА признали важность усиления взаимодействия органов в области регулирования миграции между государствами региона, а также необходимость обеспечения защиты прав и интересов трудовых мигрантов, оказания им правовой, социальной, информационно-консультативной помощи.

Пять государств региона подчеркнули важность сотрудничества в транспортно-транзитной сфере для свободного и беспрепятственного транзита товаров и грузов, включая создание модернизацию международных маршрутов для авиационного, автомобильного, железнодорожного, речного и морского транспорта, мультимодальных транспортных коридоров, международных многофункциональных центров логистики, торговли и туризма, внедрение инновационных, энергосберегающих и электронных технологий и упрощение трансграничных процедур.

Стороны отметили, что приложат максимальные усилия по совместному развитию международных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Будет ускорено создание регионального Совещания по транспортным коммуникациям и согласование программы и соглашения по совместному развитию транспортной системы в Центральной Азии. Кроме того, страны ЦА поддержали инициативу Узбекистана о создании Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, под эгидой ООН.

Государства региона заявили о необходимости создания пятистороннего Совета промышленников и предпринимателей стран Центральной Азии для придания сотрудничеству в торгово-экономическом, энергетическом, транспортно-логистическом и инновационном направлениях целенаправленного и системного характера.

Стороны выразили намерение объединить усилия для совместной реализации инновационных программ и проектов, а также содействовать эффективному сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций, совместному проведению научных исследований, обмену опытом между научно-исследовательскими центрами в целях поиска новых источников социального и экономического роста. Они также договорились разработать региональную Программу межвузовских и научных обменов.

Все государства Центральной Азии отметили необходимость укрепления регионального сотрудничества в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, борьбы с опустыниванием, рационального использования водно-энергетических ресурсов, охраны окружающей среды и экологии, сохранения ледников и рекультивации урановых хвостохранилищ, продвижения проектов и программ по внедрение ресурсосберегающих и зеленых технологий, включая развитие возобновляемых источников энергии.

Учитывая негативное влияние глобального изменения климата на ледники в мире и, в частности, в Центральной Азии, государства региона поддержали предложение Таджикистана об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников и создании Международного фонда защиты ледников.

Кроме того, страны ЦА выразили поддержку инициативе Туркменистана о разработке стратегии ООН по развитию низкоуглеродной энергетики, а также созданию под эгидой ООН международной дорожной карты по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике.

Участники встречи договорились о консолидации усилий по решению проблем, связанных с оздоровлением социально-экономической и экологической обстановки в регионе, в том числе в бассейне Аральского моря, особенно в зонах, подверженных экологическому кризису и негативному воздействию изменения климата, а также о принятии согласованных мер по уменьшению загрязнения вод, атмосферного воздуха, деградации земель, по сохранению ледников, увеличению площадей лесопосадок, и снижению рисков стихийных бедствий, в том числе наводнений, селей, засух, а также обеспечению чистой питьевой водой.

Государства региона выразили поддержку инициативе Казахстана о создании под эгидой ООН сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасностью, а также учреждении специального многостороннего органа под эгидой ООН — Международного агентства по биологической безопасности, подотчетного Совету Безопасности ООН.

Стороны также намерены вопрос о создании регионального механизма по изучению природы происхождения вирусов и других инфекций, форм проявления заболеваний, вызываемых ими, методов лечения и профилактики инфекционных болезней.

Страны ЦА согласились поддерживать цепочки поставок и внедрять механизмы «зелёных коридоров» для продовольствия и товаров первой необходимости.

Государства региона отметили необходимость тесного взаимодействия в сфере туризма, в том числе в целях ускоренного восстановления данного сектора после пандемии и возобновления туристического обмена между странами региона, и согласились активизировать работу по созданию туристических зон и кластеров на трансграничных территориях.