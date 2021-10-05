Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 октября подписал постановление о мерах по трансформации хирургической службы, а также повышению качества и расширению масштаба хирургических операций в регионах страны.

В соответствии с постановлением, будет налажено взаимодействия между Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром хирургии имени академика В. Вахидова и медицинскими учреждениями областей, районов и городов.

На уровне регионов, районов и городов предусмотрено широкое внедрение малоинвазивных и высокотехнологичных хирургических операций.

В Центре хирургии будут налажены практики трансплантации в сотрудничестве с зарубежными специалистами. Для оказания населению квалифицированных медицинских услуг будет укреплена материально-техническая база центра и его филиалов, отделений хирургии и анестезиологии-реанимации районных и городских медицинских объединений.

Кроме того, документом намечено повышение потенциала хирургов, анестезиологов, реаниматологов, нефрологов и других специалистов, повышение их квалификации и организация стажировок за рубежом, а также развитие научно-исследовательской деятельности в направлении хирургии.

В целях широкого внедрения эндоваскулярного лечения врожденных пороков сердца у детей, их полного оздоровления в короткие сроки и выведения из инвалидности Министерству здравоохранения в 2021 году будет выделено 10 млрд сумов на закупку 500 единиц медицинских изделий (окклюдеров), предназначенных для лечения пороков сердца. С 2022 года исходя из потребностей в параметрах госбюджета будут предусматриваться средств для ежегодной закупки в среднем 2500 окклюдеров.

Из госбюджета Узбекистана, а также дополнительных источников бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей и Ташкента в равных долях будет выделено 42,5 млрд сумов для оснащения современным оборудованием филиалов Центра хирургии в 2021 году.

Дополнительно 71,4 млрд сумов будет направлено в 2022—2023 годах для оснащения современным оборудованием отделений хирургии, анестезиологии-реанимации 26 районных и городских медобъединений, не закрепленных за межрайонными центрами сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний.

Постановлением поручено в течение 2022−2023 годов повысить масштаб малоинвазивных и высокотехнологичных операций, в том числе увеличить виды операций, проводимых в районах и городах, с 60 до 79, в регионах — со 130 до 168, а также внедрение в Центре хирургии проведения ﻿трансплантации сердца и лёгких.

До конца 2022 года Центр хирургии, Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нефрологии и трансплантации почек должны наладить практику трансплантации почки во всех регионах.

Помимо направления специалистов в зарубежные медучреждения и центры для повышения квалификации и прохождения стажировки по актуальным направлениям хирургии, намечено привлечению ведущих зарубежных специалистов к деятельности Центра хирургии.

В Центре хирургии будет создана научная лаборатория по трансплантации органов и тканей человека. С 2021—2022 учебного года в Ташкентской медицинской академии откроется кафедра хирургии и трансплантологии.

Министерству инвестиций и внешней торговли совместно с Министерством здравоохранения поручено привлечь средства международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций в размере 11 млн долларов для модернизации Центра хирургии.