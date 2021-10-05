Поправки в Кодекс об административной ответственности, подписанные президентом Узбекистана 4 октября, расширяют полномочия инспекторов профилактики. Документ опубликовало «Народное слово».

Согласно документу, теперь инспекторы по профилактике опорных пунктов органов внутренних дел вправе рассматривать следующие административные правонарушения (в дополнение к тем, что уже закреплены за ними в кодексе):

часть первая статьи 47 (Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей);

статья 47−3 (Нарушение законодательства о брачном возрасте);

статья 114 (Нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта);

статья 128−6 (Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки);

часть первой статьи 147 (за самовольную раскопку автомобильных дорог, возведение на них искусственных неровностей и препятствий, неисполнение требований разрешения, выданного для осуществления работ на автомобильной дороге, а также нарушение правил содержания дорог);

статья 148 (за разведение огня на полосе отвода и ближе 100 метров от деревянных мостов, курение на деревянных настилах мостов);

статья 188 (Вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение);

статья 188−2 (Допущение нахождения несовершеннолетнего в местах развлечений в ночное время).

Кроме того, этими же поправками в законодательство вводится порядок упрощённого рассмотрения некоторых административных нарушений таможенного законодательства путём их фиксации через автоматизированную информационную систему Государственного таможенного комитета.