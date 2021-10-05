Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего проректора Ташкентского государственного экономического университета («Нархоз») Нодира Фозиловича Идиева. Такая информация содержится на сайте МВД.





Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) и пункту «а» части статьи 209 (должностной подлог, совершённый повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса. В правовом значении особо крупный размер представляет сумму, равную в 500 и более базовых расчётных величин (135 млн сумов и более).

Нодир Идиев ранее работал проректором ТГЭУ по финансам и экономике.

Как сообщили «Газете.uz» в вузе, «это дело их совсем не касается». По данным университета, бывший проректор в июле вышел в отпуск и не вернулся, а в августе его объявили в розыск.