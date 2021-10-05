По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС 5 октября в 12:59 в Афганистане произошло землетрясение, которое также ощущалось в ряде регионов Узбекистана.

Координаты землетрясения: 36,32 градусов северной широты; 66 градусов восточной долготы.

Магнитуда в эпицентре составила 6. Очаг залегал на глубине 100 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 616 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Сурхандарьинская область: 3−4 балла, 151 км.

Кашкадарьинская область: 3 балла, 281 км.

Самаркандская область: 2−3 балла, 380 км.

Бухарская область: 2−3 балла, 407 км.

Навоийская область: 2 балла, 424 км.

Джизакская область: 2 балла, 451 км.

В столице, согласно данным сейсмоцентра, толчки не зарегистрированы.