29 сентября примерно в 17:00 в Намангане грузовик Isuzu, которым управлял 34-летний водитель, при движении сбил 6-летнего ребёнка, стоявшего на обочине. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба УВД Наманганской области.

Ребёнок, проживавший в Чартакском районе, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Следственный отдел при УКД ОВД Намангана возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения, повлёкшее смерть человека / наказывается лишением свободы до 7 лет с лишением определенного права).

О дорожно-транспортных происшествиях со смертельным исходом сообщается почти ежедневно.

11 сентября в Сурхандарье Matiz на высокой скорости сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу. Лишь после этого власти пообещали организовать пешеходный переход и установить знаки.

В середине сентября в Намангане водитель ВАЗ-2101 сбил третьеклассника, который от полученных травм скончался в больнице.

2 октября в Ташкенте Damas наехал на четверых школьников, стоявших на обочине, один из них скончался, остальные госпитализированы с серьёзными травмами.