2 октября примерно в 15:00 на пересечении улиц Чинор и Полвонёр в Янгихаётском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Уроженец Ташкентской области Абдуворис К. (2001 года рождения), на основании доверенности находясь за рулём автомобиля Damas (госномер 01894 ЕНА) совершил наезд на четверых школьников, стоявших на обочине дороги, а также столкнулся с автомобилем Nexia, которым на основании доверенности управлял Тимур М. (1989). По предварительным данным, водитель «не справился с управлением» (превысил разрешённую скорость).

В результате ДТП трое пешеходов — ученики 10 класса средней школы — Глеб К. (2005), Сармат М. (2005) и Темур Х. (2006) рождения — с серьёзными травмами были госпитализированы. Водители обоих автомобилей также доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Ещё один пешеход — ученик 10 класса Артём Игумнов (2004) в результате наезда получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на пути в медицинское учреждение.

Фото: Оксана Дондукова / Faceook.

По данному факту следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 Уголовного Кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведётся следствие.