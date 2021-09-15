В результате дорожно-транспортного происшествия в Намангане погиб ученик третьего класса, сообщила пресс-служба УБДД УВД области.

Авария произошла 13 сентября примерно в 18:40 в махалле «Келажак тонги», где водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на ученика школы №63, переходившего дорогу.

У школьника диагностировано сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом бедренной кости правой ноги. От полученных травм несовершеннолетний скончался в больнице.

По данному факту ведётся расследование, говорится в сообщении управления.

В репортаже УБДД отмечается, что за 8 месяцев 2021 года в Наманганской области произошло 77 ДТП с участием детей, в 11 случаях были человеческие жертвы.

В конце июля в Юнусабадском районе Ташкента в результате наезда Nexia-2 погиб юноша. В Сарыасийском районе Сурхандарьи 11 сентября Matiz насмерть сбил 12-летнюю девочку, после чего врезался в дерево.