В результате дорожно-транспортного происшествия в Намангане погиб ученик третьего класса, сообщила пресс-служба УБДД УВД области.
Авария произошла 13 сентября примерно в 18:40 в махалле «Келажак тонги», где водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на ученика школы №63, переходившего дорогу.
У школьника диагностировано сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом бедренной кости правой ноги. От полученных травм несовершеннолетний скончался в больнице.
По данному факту ведётся расследование, говорится в сообщении управления.
В репортаже УБДД отмечается, что за 8 месяцев 2021 года в Наманганской области произошло 77 ДТП с участием детей, в 11 случаях были человеческие жертвы.
В конце июля в Юнусабадском районе Ташкента в результате наезда Nexia-2 погиб юноша. В Сарыасийском районе Сурхандарьи 11 сентября Matiz насмерть сбил 12-летнюю девочку, после чего врезался в дерево.
Саша
Интересно сколько ещё должны сбить детей и в целом людей для того что бы навести порядок?? начиная от правил дорожного движения, заканчивая нормальными разметками, указателями, пешеходными зонами и переходами, штрафами и наказаньем??? хоотично расставленные инспектора вдоль трасс, разгоняющие толпу машин когда едет кто то высокопоставленный, пользу не приносят
Мимо них проезжает готовое нарушение а им все равно
Elly Sh
Может пора перед пешеходными переходами устанавливать лежачие полицейские? Водители будут притормаживать.
Rashid Nasirov
Сколько еще невинных душ нужно загубить, чтобы общество и чиновники сказали хватит-СТОП.
— Когда будут ужесточены наказания за грубые наружения такие как высокая скорость, агрессивное вождение, пьяные водители.
— Когда люди перестанут обзывать “козлами“ граждан которые спасают их детей.
Депутаты, Чиновники, МЧС, МВД, УБДД и др. Вы чего ждете. Думаете если вы и ваши дети в больших джипах вы в безопастности, тогда ошибаетесь “шумахеры“ и до вас доберутся, но тогда будет уже поздно.