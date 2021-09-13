11 сентября примерно в 8:45 в Сарыасийском районе Сурхандарьинской области водитель автомобиля Matiz на высокой скорости сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу. Получив тяжёлые травмы, она скончалась в больнице, сообщило УБДД УВД области.

Авария произошла после крутого поворота на дороге местного значения, где разрешённая скорость движения составляет 70 км/ч. После наезда на девочку машина врезалась в дерево, 36-летний водитель и пассажир, находившийся на заднем сиденье, получили тяжёлые травмы и были госпитализированы, рассказал старший инспектор УБДД ОВД района Кахрамон Нуралиев.

Местные жители сообщили, что некоторые водители ездят на этой дороге на скорости 80−100 км/ч.

По словам инженера дорожного отдела Миршарафа Муродова, на дороге имеются знаки, обозначающие начало населённого пункта, однако пешеходного перехода здесь нет — «он не указан в дислокации».

Теперь же, «с учётом большого количества [переходящих дорогу] людей, достигнута договорённость об организации пешеходного перехода». Он пообещал, что переход появится в течение недели.

«Установим дорожные знаки об ограничении скорости, знаки „Радар“, будем работать совместно с сотрудниками органов внутренних дел., в этом месяце на всём участке в 159 км нанесём дорожную разметку», — сказал инженер.

Представитель УБДД УВД области Гайрат Турдиев сообщил, что в хокимият района «внесены предложения об организации пешеходного перехода и установке знаков об ограничении скорости».

Кахрамон Нуралиев также отметил, что на участке будет установлено освещение и фоторадары. Он добавил, что участок признан местом концентрации опасных ДТП — за месяц здесь совершено «более двух аварий со смертельным исходом».

О привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших возникновение аварий на этом месте, не сообщается.