11 сентября примерно в 8:45 в Сарыасийском районе Сурхандарьинской области водитель автомобиля Matiz на высокой скорости сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу. Получив тяжёлые травмы, она скончалась в больнице, сообщило УБДД УВД области.
Авария произошла после крутого поворота на дороге местного значения, где разрешённая скорость движения составляет 70 км/ч. После наезда на девочку машина врезалась в дерево, 36-летний водитель и пассажир, находившийся на заднем сиденье, получили тяжёлые травмы и были госпитализированы, рассказал старший инспектор УБДД ОВД района Кахрамон Нуралиев.
Местные жители сообщили, что некоторые водители ездят на этой дороге на скорости 80−100 км/ч.
По словам инженера дорожного отдела Миршарафа Муродова, на дороге имеются знаки, обозначающие начало населённого пункта, однако пешеходного перехода здесь нет — «он не указан в дислокации».
Теперь же, «с учётом большого количества [переходящих дорогу] людей, достигнута договорённость об организации пешеходного перехода». Он пообещал, что переход появится в течение недели.
«Установим дорожные знаки об ограничении скорости, знаки „Радар“, будем работать совместно с сотрудниками органов внутренних дел., в этом месяце на всём участке в 159 км нанесём дорожную разметку», — сказал инженер.
Представитель УБДД УВД области Гайрат Турдиев сообщил, что в хокимият района «внесены предложения об организации пешеходного перехода и установке знаков об ограничении скорости».
Кахрамон Нуралиев также отметил, что на участке будет установлено освещение и фоторадары. Он добавил, что участок признан местом концентрации опасных ДТП — за месяц здесь совершено «более двух аварий со смертельным исходом».
О привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших возникновение аварий на этом месте, не сообщается.
Николай Басов
Поговорка есть: “Пока гром не грянет, мужик не перекрестится“.
Вот и у нас, в махалле “Олимлар“, М-Ул. р-на проложили внутри квартала широкие дороги, а ни одного знака ограничения скорости нет. А ведь дети бегают, машины мчатся.
И ещё, сделали крутую лестницу, а перила не сделали. Как спускаться-подниматься, особенно зимой при снеге?
Дмитрий Седухин
Я очень сочувствую семье девочке.
И именно по такой причине надо в населенных пунктах делать скорость 50 км/час и более узкие полосы движения (по действующему ГОСТу полоса должна быть уже примерно на 20 см от действующей), чтобы автомобилистам было не комфортно ехать с большой скоростью и можно было лучше контролировать дорогу.
Плюс на любом переходе (даже 1+1) должен быть островок безопасности, что позволит немного искривить траекторию дороги и соответственно водитель снизит скорость и любой человек сможет безопасно подождать пока проедет автомобиль на встречной полосе.
Ну и судя по фотографии вдоль дороги вообще не предусмотрено пешеходной дороги, то есть девочка, скорее всего шла по дороге.