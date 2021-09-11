В Узбекистане все чаще начали встречаться случаи, когда продавцы просят оплатить покупку переводом с карты на карту, пишет Spot.uz.

В рамках проведённого мониторинга издание выяснило, что на отдельных рынках (например, при покупке мебели и техники, в ресторанах или сервисных центрах) практически в каждом третьем случае продавцы просили оплатить переводом, хотя под рукой были и карта, и работающий терминал.

Оплата картой в обход терминала говорит о том, что продавец хочет снизить налогооблагаемую базу, поясняет издание. По документам в этом случае компания не оказывала никакой услуги и ничего не продала — просто один человек перевел деньги другому. Процент за перевод, который взимают платежные сервисы, учитывается уменьшением суммы покупки. Корреспондент «Газеты.uz» также сталкивался с такими случаями в некоторых магазинах и заведениях общепита.

Согласно статистике UZCARD, с начала года количество платежей через терминалы действительно снизилось. Число плательщиков уменьшилось на 2%, а объём платежей упал на 6%, количество транзакций стало меньше на 13%.

При этом количество p2p-переводов резко выросло — в 2,7 раза. Число пользователей увеличилось на 30%, а объёмы переводов — в 2,5 раза. Средняя сумма одного перевода составила 253 тысяч сумов, отмечает Spot.

«Огромная проблема»

В ходе молодёжного форума «Движение пяти инициатив» в Ташкенте председатель Государственного комитета Шерзод Кудбиев высказывался об этой проблеме и назвал p2p-платежи «огромной проблемой».

«Когда в магазине делают переводы от одного физического лица другом, то это не считает торговлей. Деньги не попадают в оборот, соответственно продавец не платит налоги», — заявил он.

Глава ГНК призывал граждан к общественному контролю и сообщать о таких случаях налоговым органам, по телефону 1198 или через приложение Soliq.

По его словам, продавец, который укрывается от налогов, получается конкурентное преимущество над другими предпринимателями. Цель — не взимать НДС или другие налоги у тех или иных предпринимателей, а создание равных условий для бизнеса в стране.

«Например, условно предприниматель Алишер не будет нарушать закон, то его продукция будет стоить чуть дороже, а если я не буду платить налоги и нарушать закон, то моя продукция будет дешевле, и я смогу продавать больше. А предпринимателя, который работает честно, ждёт крах. Поэтому у общества должно быть чувство ненависти к нарушению закона. Если продавец не дал чек с QR-кодом, то не покупайте у него продукцию», — заявил он.

Шерзод Кудбиев объяснил, что в налоговых органах работают около 10,5 тысяч сотрудников, которые физически не смогут проверять каждый магазин и выписывать штрафы.

«Я никогда в магазинах не скидываю деньги с карты на карту. Например, я покупаю рубашку за 300 тысяч сумов. Продавец просит меня „перекиньте через PayMe“. Если я перекину 300 тысяч сумов через PayMe, то кто будет платить налог в 4%. Это же и мой налог. Если эти 12 тысяч сумов (4%) разделить на 35-миллионное население, то часть этих налогов приходится и на меня. Я же у себя краду эти деньги», — отметил он.

Доходы государственного бюджета Узбекистана в I полугодии 2021 года составили 74,9 трлн сумов, или на 16,7 трлн сумов (+28,7%) больше аналогичного периода прошлого года. По словам Шерзода Кудбиева, объём налоговых поступлений вырос не из-за увеличения налоговой нагрузки, а за счёт легализации оборота из «теневой экономике», которая оценивается почти в 50% от ВВП.