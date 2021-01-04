Государственный налоговый комитет Узбекистана провел шесть тиражей призовых чековых игр, в каждом из которых было разыграно по 120 ценных призов, в том числе 6 автомобилей Chevrolet Nexia-3. Пресс-служба ГНК рассказала об экономическом эффекте проекта.

Чековые игры стартовали в июле 2020 года согласно указу президента (УП-5813). Розыгрыш проводится на основании QR-кода либо фискальной отметки в чеках, выданных предпринимателями, которые внедрили онлайн-контрольно-кассовые машины либо виртуальной кассы.



Целью проведения чековых лотерей является мобилизация потребителей на борьбу с теневой экономикой: «если не из чувства долга, то ради азарта». Покупатели стали требовать у продавцов чеки и другие документы, подтверждающие факт оплаты приобретенных товаров (работ или услуг), отмечают в ГНК.

Кроме того, проект нацелен на наведение порядка в системе расчетов сферы торговли и оказания услуг, «чтобы тем, кто привык работать „мимо кассы“, пришлось возвращаться в правовое поле и начать конкурировать с законопослушными компаниями на равных условиях».

Проект в цифрах

Первые четыре тиража чековых игр проходили с июля только среди потребителей столицы, в пятом и шестом розыгрышах могли участвовать все регионы. Розыгрыши проходили с прямой трансляцией из Ташкента, Самарканда и Бухары на телеканале Mening yurtim (МY 5).





В первом тираже было зарегистрировано 9947 чеков на 1,8 млрд сумов. В шестом цифры уже значительно выросли — 159774 чека на 63,3 млрд сумов, то есть количество участников выросло в 17 раз, сообщили в пресс-службе комитета.

По данным ГНК, значительно выросло и число субъектов, применяющих онлайн контрольно-кассовые машины и виртуальные кассы. Если в июле пользователей онлайн-касс по стране было 26,7 тысячи, то на 4 января 2021 года их количество превысило 100 тысяч.

За период проведения чековых игр (с июля 2020 года) предприниматели, перешедшие на использование онлайн-ККМ и виртуальных касс, выдали 51,5 миллиона чеков почти на 14,2 трлн сумов.

Рекордное количество — более 80% чеков, участвующих в призовых чековых играх, — зафиксировано в Ташкенте. Именно здесь установлено наибольшее число онлайн-ККМ — почти 25 тысяч. Активность в розыгрыше также проявили потребители Бухарской и Хорезмской областей, Каракалпакстана.

«С каждым тиражом увеличивались обращения граждан через систему „Налоговый партнер“, а также посредством других каналов обратной связи ГНК. Кто-то жаловался на отсутствие онлайн-ККМ в пунктах, где они согласно действующему законодательству должны применяться. Другим было отказано в выдаче чека, третьи не могли зарегистрировать выданные чеки. Вскрывались случаи нарушения порядка использования онлайн-контрольно-кассовой техники, недобросовестного отношения к потребителям. Схем много, но общее — отсутствие гарантий, ответственности и уклонение от уплаты налогов», — отметили в ГНК.

Благодаря чековым играм поступления по онлайн-ККМ насчитывают 9,6 трлн сумов всего по республике, из них 4,5 трлн сумов — по Ташкенту. С первого тиража в столице поступления выросли в 6,2 раза.

В ГНК сообщили, что в 2021 году призовые чековые игры продолжатся. Это предусмотрено постановлением президента.





Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно зарегистрировать чеки онлайн-ККМ и виртуальных касс в мобильном приложении Soliq или PayMe.