Кыргызстан и Узбекистан договорились о взаимных поставках электроэнергии. Об этом сообщает Kaktus.Media со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и промышленности Кыргызстана.

По данным издания, для накопления воды в Токтогульском водохранилище в Кыргызстане и обеспечения поливной водой сельскохозяйственных потребителей Узбекистана в вегетационный период 2021—2023 годов достигнута договоренность о взаимопоставках электроэнергии в объеме до 750 млн кВт⋅ч «по условной цене» за 1 кВт⋅ч.

Электроэнергию из Узбекистана в Кыргызстан будут поставлять с марта по октябрь 2021 года и в марте-апреле 2022 года. А в период с июня по август в 2021—2023 годах это же количество электроэнергии Кыргызстан вернет Узбекистану.

Ранее заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев также сообщал, что стороны договорились о взаимопоставках электроэнергии в течение суток.

«В зимний сезон ежедневно с 17:00 до 21:00 в Узбекистане резко повышается энергопотребление — все возвращаются домой, включают свет, начинают готовить и т. д. Для этих четырёх часов мы в какой-то ТЭС подключаем дополнительный энергоблок, сжигаем газ, а затем выключаем. Это на самом деле очень неэффективный труд. Есть более лёгкий путь. Мы просим соседей эти четыре часа произвести электроэнергию на своих гидроэлектростанциях, а в ночное время возвращаем этот объём», — объяснял он.

Узбекистан и Кыргызстан ранее также подписали соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1″ в Кыргызстане». Председатель кыргызского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев опроверг заявления о том, что во время визита в Ташкент президент Садыр Жапаров «отдал Камбаратинскую ГЭС-1 Узбекистану».

По его словам, Кыргызстан предлагал совместно строить Камбаратинскую ГЭС-1 России и Казахстану, но те не спешили реализовать этот проект. Тогда он был предложен Узбекистану.

«Сколько лет нам придется ждать ответа от других стран? До нас предыдущие власти ждали, а толку? Ничего нет, электроэнергии нет. Поэтому мы сейчас принимаем решение совместно с Узбекистаном строить. На 2 млрд долларов если построят и мы отдадим землю и воду, то они здесь будут, пока не заработают свои вложенные деньги, это может быть 5 лет, может быть 10 лет, может — 20 или 25 лет. Мы потом посмотрим. Когда они (Узбекистан — ред.) заберут свои деньги, наше будущее поколение будет пользоваться [ГЭС]», — сказал он.

Ранее «Газета.uz» рассказывала об итогах визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан.