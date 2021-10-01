В Ташкенте задержан автоблогер Бобур Ганиев, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ведомства, 30 сентября около 23:30 во время профилактической акции «Безопасная столица» перед рынком «Фарход» в Учтепинском районе инспекторы УБДД остановили автомобиль Epica. За рулём был Аброр Козубаев, известный в сети как «блогер Аброр», а на пассажирском сидении — автоблогер Бобур Ганиев.

В ГУВД Ташкента утверждают, что при проверке документов водителя Бобур Ганиев «оскорбил инспекторов УБДД и устроил скандал».

«Он нарушил общественный порядок, не подчиняясь законным требованиям сотрудников ОВД. После этого водитель автомобиля А. Козубаев, пассажиры Б. Ганиев и О. Салимов были доставлены в УКД ОВД Учтепинского района. При оформлении документов по данному факту и проверке выяснилось, что в личном мобильном телефоне Б. Ганиева есть видеоматериалы и фотографии порнографического характера, запрещённые законодательством», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которого документы по делу будут переданы в суд для вынесения законного решения.

В ГУВД напомнили, что «любая попытка незаконного воздействия на дело с целью воспрепятствовать тщательному, полному и беспристрастному расследованию влечет за собой уголовную ответственность».

Это не первый конфликт между Бобуром Ганиевым и сотрудниками ГУБДД. На его YouTube-канале (130 тысяч подписчиков) опубликованы сотни видео, где он или другие водители спорят с сотрудниками УБДД касательно правил дорожного движения.