Фармацевтическая компания Jurabek Laboratories выпустила первую партию китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001 в объёме 7 миллионов доз, сообщил сайт Vaccination.uz, а также Министерство здравоохранения.

В четверг, 30 сентября, состоялась церемония передачи 1 млн 458 тысяч 820 доз этой вакцины представителям Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Препарат поэтапно будет доставлен в пункты вакцинации.

В мероприятии приняли участие министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов, заместитель начальника Службы санэпидблагополучия Нурмат Отабеков и первый заместитель директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Дильшод Акбаров.

В феврале этого года стало известно, что китайская компания, занимающаяся производством вакцины от коронавируса, признала Узбекистан соавтором в разработке препарата ZF-2001, который будет выпускаться совместно с узбекскими фармацевтами под названием ZF-UZ-VAC 2001. В качестве партнёра тогда была выбрана компания Jurabek Laboratories.

В августе правительство Узбекистана одобрило государственную регистрацию вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V» производства компании Jurabek Laboratories.