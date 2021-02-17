Компания Zhifei Longcom Biopharmaceutical (КНР) признала Узбекистан в качестве соавтора в разработке вакцины от коронавируса ZF-2001. Об этом стало известно на очередном заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с COVID-19, сообщило УзА.

Отныне совместно с узбекскими фармацевтами препарат будет производиться под названием ZF-UZ-VAC 2001. Китайские разработчики, изучив деятельность ряда фармацевтических компаний, выбрали в качестве партнёра СП ООО Jurabek Laboratories.

На встрече также обсуждался вопрос о разрешении использования вакцины «ZF-UZ-VAC 2001» в чрезвычайных ситуациях с учетом успешной реализации третьего этапа клинических испытаний вакцины в стране и того факта, что Узбекистан является её соавтором.

Если комиссия выдаст это разрешение, китайская сторона поставит Узбекистану — как партнёру в разработке вакцины — препарат по льготной цене и в достаточном количестве, отметил накануне депутат Расул Кушербаев. По его словам, производитель вакцины Zhifei Longcom в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями Узбекистана в этом году способен выпустить до 300 миллионов доз вакцины, что позволит обеспечить страну необходимым её количеством и до конца года начать массовую вакцинацию населения.

По итогам заседания спецкомиссия решила внести в Законодательную палату Олий Мажлиса на обсуждение вопрос о закупке 1 миллиона дозы вакцины ZF-UZ-VAC 2001 и её направления на добровольную массовую вакцинацию населения.

Дополнительно ведутся переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о бесплатной поставке в Узбекистан около 2,5 миллиона доз вакцины Astra-Zeneca (Оксфорд, Великобритания). Первую партию этой вакцины из 800 тысяч доз Узбекистан может получить уже в марте.

«Газета.uz» также сообщала, что Узбекистан сертифицировал и одобрил для массового применения вакцину «Спутник V», разработанную российским научным центром имени Гамалеи.

О компании Jurabek Laboratories





Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, компания Jurabek Laboratories зарегистрирована 12 августа 1996 года и занимается производством фармацевтических препаратов. Руководителем указана Мунира Кариева, учредителями — частное предприятие Jurabek (67%) и эмиратская Bravo Medical Equipment Trading Establishment (33%).

На сайте компании указано, что гендиректором Jurabek Laboratories является Сардор Кариев, хотя он с февраля 2019 года является директором Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве, а гендиректором предприятия работал с 2005 по 2019 годы.