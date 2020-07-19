Делегация Венгрии во главе с министром иностранных дел и внешней торговли Петером Сийярто 16 июля посетила Ташкент, где провела встречи с министром иностранных дел Абдалазизом Камиловым, вице-премьером, министром внешней торговли и инвестиций Сардором Умурзаковым, министром энергетики Алишером Султановым и другими членами правительства Узбекистана.

Петер Сийярто. Фото: МИВТ.

В ходе переговоров в Министерстве энергетики ч венгерская сторона озвучила готовность к партнерству в энергетической сфере, в частности, на уровне сотрудничестве между агентством «Узатом» при Минэнерго, Академией наук Узбекистана и Венгерским научным центром в области ядерной энергетики MVM Paksi Atomeromu в вопросах строительства атомной электростанции и научного обмена в области ядерной энергетики.

Кроме того, обсуждены возможности использования «сухого» метода охлаждения оборотной воды на крупных тепловых станциях, в том числе АЭС, применяющегося в венгерской компании ENIOX. Венгерская сторона выразила готовность предоставить финансирование Экспортно-импортного банка в размере 130 млн евро при участии ENIOX в данном проекте, говорится в сообщении Минэнерго.

Венгрия планирует увеличить с 30 до 100 человек квоты для студентов из Узбекистана, в рамках которой предложено ввести программу по изучению атомной энергетики в Будапештском политехническом университете.

Как сообщил телеканал «Узбекистан 24», планируется открытие в Узбекистане филиала Дебреценского университета.

На встрече в Министерстве инвестиций и внешней торговли обсуждались перспективы открытия венгерского OTP Bank в Узбекистане, а также возможности для реализации совместных проектов с привлечением средств Эксимбанка Венгрии.

На встрече в МИД было заявлено, что Узбекистан готов к расширению взаимодействия в формате «Узбекистан-Венгрия-ЕС» в рамках продвижения Стратегии Евросоюза по Центральной Азии.

В ноябре планируется провести шестое заседания узбекско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и бизнес-форума двух стран.