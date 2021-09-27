Действующий президент Узбекистана и кандидат на пост главы государства на грядущих выборах Шавкат Мирзиёев, выступая перед избирателями в Намангане, затронул ситуацию в Афганистане, передает Telegram-канал «Нигох».

«Многие по-разному толкуют понятие демократии. Для меня демократия — это мир, благополучие, равноправие нашего народа, — заявил президент.

«Конечно, каждое государство понимает демократию по-своему. Ситуация в Афганистане должна для всех нас быть уроком», — подчеркнул глава государства.

«Ситуация в Афганистане каждый день в центре нашего внимания. Мы не допустим, чтобы кто бы то ни был нарушил нашу границу, — заверил Шавкат Мирзиёев. — Потому что в Узбекистане закон выше всего, наказание неотвратимо».



