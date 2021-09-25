Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Самарканде 24 сентября рассказал, что его пытались дискредитировать, когда он был назначен хокимом Мирзо-Улугбекского района (1992−1996).

По его словам, инцидент произошёл в преддверии визита президента Ирана в Ташкент. В октябре 1993 года Али Акбар Хашеми Рафсанджани с официальным визитом посетил Узбекистан.

«Мне поступило поручение. Я тогда был молодым хокимом [Мирзо-Улугбекского] района. Тогда Ислам Абдуганиевич сказал, что с президентом [Ирана] примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Мирзо Улугбеку. Почему я вам это говорю? Многие люди упорно боролись за то, чтобы быстрее избавиться от меня, пришедшего из кишлака, в Ташкенте», — заявил он.

Утром два президента должны были посетить памятник Мирзо Улугбеку, отметил президент.

«В 6:50 звонят из моей приёмной: „Шавкат Миромонович, голову Улугбеку снесли!“ Я говорю: „Какую голову? Какой ещё Улугбек?“. В ответ: „Памятнику голову снесли!“ То есть всё было так спланированно, что в 9:50 приедет кортеж с президентами, у памятника не будет головы, таким образом, снесут голову Мирзиёеву. В 7:20 я прибыл на место. К 10:00 должны приехать два президента. Действительно у памятника нет головы. Памятник был сделан из гипса, каждый памятник год-два стоит в гипсовом виде», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев заявил, что понял, кто это сделал. «Такое совершают немаленькие люди, поскольку этот памятник берётся под охрану за день до визита президента. Отдельные организации с целью избавиться от Мирзиёева убрали голову памятнику», — считает глава государства.

По словам президент, тогда он вспомнил заметку в газете «Вечерний Ташкент», где говорилось, что «хулиганы выкопали домик» у подножия памятника Ибн Сино рядом центром хирургии.

«Это осталось в памяти. Речь шла не только об увольнении Мирзиёева, ведь вся страна опозорится. Президенты ведь не будут нести цветы к памятнику без головы. Потом я вспомнил, что тот памятник [Ибн Сино], скорее всего, сделан из гипса. Потом сел в машину своего заместителя из Андижана и сам поехал к нему домой, он жил в Чиланзаре. Я взял у него пилу, и мы с утра срезали голову памятнику Ибн Сино… Я молился, чтобы этот памятник не упал, поскольку туловище памятника Улугбека было больше. Потом я сделал шарф из гипса за полтора часа», — рассказал он.

Шавкат Мирзиёев отметил, что первый заместитель главы СНБ приехал в 9:10, чтобы «100% меня уволить».

«Спустился хоким города и говорит: „Слушай, ты что… где голова Улугбека?“ Он говорит, обращаясь ко мне, при это он не смотрит на памятник. Когда повернулся, увидел, что памятник стоит. И памятник стоит, и голова стоит», — заявил глава государства.

Президент, обращаясь к молодым людям, подчеркнул, что «не так просто добраться до этих дней, это борьба».