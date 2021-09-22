Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 21 сентября на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел онлайн-переговоры с администратором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

Как сообщила пресс-служба МИДа, стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия между Узбекистаном и USAID. Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Афганистане и необходимости оказания помощи для предотвращения гуманитарного кризиса в этой стране.

Достигнута договоренность о продолжении сотрудничества по осуществлению в Узбекистане программ в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства, совершенствования судебно-правовой системы, а также поддержки усилий Узбекистана по борьбе с COVID-19.

В сообщении USAID говорится, что Абдулазиз Камилов и Саманта Пауэр также «обсудили важность свободных и справедливых президентских выборов в Узбекистане», которые состоятся через месяц.

Ранее Саманта Пауэр, возглавившая USAID в мае, сообщала, что планирует посетить Узбекистан. Она также отмечала, что США приветствуют видение президента Шавката Мирзиёева о «Новом Узбекистане».