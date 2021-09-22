При попытке продать двухлетнего ребёнка в Навоийской области задержаны супруги, сообщило Daryo со ссылкой на пресс-службу УВД Самаркандской области.

По данным издания, жители посёлка Акташ в Самарканде планировали продать ребёнка за 85 млн сумов и нашли потенциального покупателя в Карманинском районе Навоийской области, который обещал предоплату в 50 млн сумов, а остальную сумму — через несколько дней.

Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом УВД Навоийской области и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре задержали родителей во время получения аванса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса, ведётся следствие.