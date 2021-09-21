Министерство сельского хозяйства сформировало комиссию по изучению ситуации вокруг результатов тендера Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве на поставку 1 миллиона единиц рассады винограда, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

«Ситуация будет полностью рассмотрена в установленном порядке в соответствии с законодательством. По результатам изучения будут приняты и озвучены соответствующие решения», — говорится в сообщении.

В пресс-служба Антимонопольного комитета заявили, что также изучают ситуацию.

«Газета.uz» накануне писала, что тендер на поставку рассады винограда, произведенного методом клонального микро-размножения in vitro, на 9,95 млрд сумов выиграла компания De Nova Agro. Её учредителем указан Бекжон Тураев — сын замминистра сельского хозяйства, главы Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве (заказчик проекта), профессора, доктора биологических наук Алишера Тураева.