Министерство сельского хозяйства сформировало комиссию по изучению ситуации вокруг результатов тендера Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве на поставку 1 миллиона единиц рассады винограда, сообщила пресс-служба Минсельхоза.
«Ситуация будет полностью рассмотрена в установленном порядке в соответствии с законодательством. По результатам изучения будут приняты и озвучены соответствующие решения», — говорится в сообщении.
В пресс-служба Антимонопольного комитета заявили, что также изучают ситуацию.
«Газета.uz» накануне писала, что тендер на поставку рассады винограда, произведенного методом клонального микро-размножения in vitro, на 9,95 млрд сумов выиграла компания De Nova Agro. Её учредителем указан Бекжон Тураев — сын замминистра сельского хозяйства, главы Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве (заказчик проекта), профессора, доктора биологических наук Алишера Тураева.
Мухтар Газиев
Реально проверит, или просто показуха для народа?
Власть сейчас такая, что больше веришь во второй вариант.
Zokirkhoja Isakhodjaev
Победитель тендера:
— минсельводхоз а может не надо?
Минсельводхоз:
— обещай что больше так не сделаешь!!!
Победитель тендера:
— обещаю, обещаю, обещаю!!!
Минсельводхоз:
— а где узр?!
Победитель тендера:
— узр и обещаю!!!
Минсельводхоз:
— ну лааадно!
R. Lewine
Сами себя будут изучать? Почему не Прокуратура?