Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Министерстве сельского хозяйства провёл тендер на приобретение 1 миллиона единиц рассады винограда, произведенной методом клонального микро-размножения In vitro.

Основанием для проведения закупки стал приказ министра сельского хозяйства №70 от 02 апреля 2021 года касательно исполнения поручений президента в ходе визита в Ташкентскую область. Источник финансирования — спонсорские средства Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия (в 2021 года Фонд развития этого агентства получил 40 млрд сумов из госбюджета). Предельная стоимость тендера — 10 млрд сумов.

Председателем закупочной комиссии указан заместитель гендиректора Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве Ш. Ахмедов. Предложения по тендеру поступили от компаний De Nova Agro, Hayot Technology и Grand Print Leader, но последняя не прошла во второй этап торгов из-за отсутствия полного комплекта документов.

Договор на поставку между центром и De Nova Agro.

В итоге комиссия выбрала победителем компанию De Nova Agro с предложением в 9,95 млрд сумов, что на 40 млн сумов меньше предложенной цены Hayot Technology.

30 августа Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйства заключил с De Nova Agro договор о поставке саженцев винограда на 9,95 млрд сумов.

Фото: ЕГРПО.

Davletov.uz обратил внимание, что в этом тендере возможен конфликт интересов. Гендиректором центра при Минсельхозе является Алишер Мелсович Тураев, который одновременно занимает пост замминистра сельского хозяйства. До 20 сентября директором De Nova Agro была указана Анаис Алишеровна Тураева (предположительно дочь Алишера Тураева), сейчас — Екатерина Стрелковских.

На сайте компании указано, что в 2006 году De Nova Agro была основана профессором Алишером Тураевым.

Алишер Тураев (слева), Бекжон Тураев (справа) и предположительно Анаис Тураева (вторая справа). Фото: телеканала «Узбекистан», который 13 декабря 2020 года представил сюжет о компании De Nova Agro.

«Газета.uz» выяснила, что единственным учредителем De Nova Agro (100%) является Бекжон Тураев — сын Алишера Тураева.

Кроме того, Бекжон Тураев указан единственным учредителем компании Greencell (гостиницы и аналогичные места проживания), где руководителем является Анаис Тураева.

Сам Алишер Тураев раньше также был директором и учредителем De Nova Agro и ликвидированной De Nova Seeds. Сейчас он владеет 50% долей в компании в O‘Simliklar Texnologiyasi.

На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.