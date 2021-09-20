На прошлой неделе в социальных сетях распространилась информация, что в столичных подразделениях УБДД ГУВД Ташкента перестали регистрировать и переоформлять автомототранспортные средства в связи с нехваткой бланков и пластиковых карт.

По данным ГУВД столицы, трудности с выдачей техпаспортов действительно наблюдались, но к настоящему моменту «данная проблема была оперативно решена».

В управлении напомнили, что в соответствии с постановлением правительства от 2 марта 2017 года водительские права и техпаспорта старого образца с 1 января 2022 года станут недействительны, но многие не обновили эти документы своевременно.

«Сейчас, когда до окончания года остаётся всё меньше времени, количество обращений по вопросу замены техпаспортов значительно возросло, что привело к проблемам в выдаче данных документов», говорится в сообщении.

Однако теперь эти сложности устранены, выдача свидетельств о регистрации автомототранспортного средства в межрайонных отделах УБДД возобновлена.

В Узбекистане с 1 октября 2017 года были введены пластиковые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства. В мае 2020 года срок замены документов старого образца на новые был продлен до 31 декабря 2021 года.